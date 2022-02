KE zatwierdziła plan pomocy dla hodowców trzody

Okres pomocy jest do końca marca, ale jeżeli nadal cena będzie się utrzymywać na tak niskim poziomie, to będziemy rozważać jej przedłużenie - podkreślił Henryk Kowalczyk.

Polski program pomocy dla producentów trzody

Komisja Europejska zaakceptowała polski program pomocy dla producentów trzody; to 1000 zł na utrzymanie loch, jeśli rolnik zgłosi urodzenie prosiąt - poinformował w środę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk zaznaczył na konferencji prasowej, że w pierwotnym rozporządzeniu przewidywana była możliwość składania wniosków w kwietniu, ale "wsłuchując się w głosy rolników", to rozporządzenie zostało zmodyfikowane, wnioski można składać już od 15 lutego do 30 kwietnia.

Chodzi o prosięta urodzone od 15 listopada u.br. do 31 marca br. Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Formularze dot. pomocy na stronie ARiMR

Minister wyjaśnił, że to pomoc, która ma zachęcić rolników do utrzymania hodowli trzody chlewnej w tym trudnym okresie niskich cen skupu żywca poniżej kosztów produkcji. Okres pomocy jest do końca marca, ale jeżeli nadal cena będzie się utrzymywać na tak niskim poziomie, to będziemy rozważać jej przedłużenie - podkreślił Kowalczyk.

Obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że formularze dot. tej pomocy znajdą się na stronie ARiMR. Wnioski można składać osobiście do biur powiatowych Agencji, pocztą czy za pomocą e-puap.