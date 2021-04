KIPDiP o grypie ptaków: Sytuacja poważna, ale nie zagraża branży

Mariusz Szymyślik wskazuje, ze w związku z gwałtownym przebiegiem grypy ptaków na Mazowszu na rynku panuje panika.

- Jednak pomijając katastrofy, które dosięgają konkretne zakłady i konkretnych producentów wydaje się, że opinie o tym, że sytuacja poważnie zagraża branży jest przesadzona - dodaje.

Pandemia gorsza niż grypa

W ocenie specjalisty sprawa jest dużo bardziej złożona niż może się wydawać.

- Po pierwsze, dużo większe straty polskiemu drobiarstwu, jako całości, przyniosła pandemia COVID-19. To koronawirus doprowadził do tego, że polski eksport mięsa drobiowego, który jest dla nas nie tyle wyborem, co koniecznością odbywał się po cenach o kilkanaście, a nawet o 20 procent niższych niż przed rokiem, co wydrenowało zasoby branży na kwotę znacznie przekraczającą miliard złotych - dodaje.

Według dyrektora KIPDiP ds. strategii szacowanie przez niektórych ubytku stad reprodukcyjnych na ponad 30 procent polskiego potencjału jest przesadzone.

- Bliższa prawdzie jest chyba liczba straconych ptaków na poziomie około 15-20 procent. Tak czy inaczej to potężna wyrwa. Powszechnie sądzi się, że ze względu na czasowe wyłączenie dużego zagłębia drobiarskiego ceny żywca pójdą w górę, a ceny jaj i piskląt osiągną astronomiczne poziomy. Naszym zdaniem żywiec podrożeje tylko wtedy, gdy zostaną otwarte hotele i restauracje w Europie. Co więcej, uważamy, że nim to się stanie ceny mogą znajdować się pod delikatną presją spadkową z powodu powrotu Ukrainy na rynki europejskie - dodaje.

Krajowa Izba Drobiu i Pasz oczekuje zwyżek cen jaj i piskląt, ale nie spodziewa się, by były one ogromne.

- Jeśli zakłady drobiarskie nadal będą musiały sprzedawać mięso tak tanio jak obecnie to nie będą mogły podbijać cen żywca. Jeśli z kolei ceny żywca nie pójdą w górę to hodowcy nie będą chcieli płacić tak dużo za pisklęta, a wylęgarnie za jaja. Cena za ostatni produkt determinuje ceny w łańcuchu - dodaje.