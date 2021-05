KIPDiP o propozycjach KRD-IG: Ciekawe, ale brakuje szczegółów

- Propozycje KRD-IG na "ucywilizowanie drobiarstwa" przyjęliśmy z zainteresowaniem. Kluczowe znaczenie mają jednak szczegóły, a tych w wypowiedziach przedstawicieli Rady brakuje - ocenia KIPDiP.

Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 09:54

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oceniła propozycje KRD-IG nakierowane na uzdrowienie polskiego drobiarstwa. fot. mat. pras/PTWP (kolaż ps.pl)

O propozycjach Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, m.in. wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń i kontraktacji pisaliśmy w tekście: KRD-IG chce ucywilizować rynek drobiu.

O ocenę zaproponowanych przez KRD-IG rozwiązań poprosiliśmy konkurencyjną Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz:

Jak czytamy w przesłanym naszej redakcji komentarzu, środowisko drobiarskie reprezentowane przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz z zainteresowaniem przyjęło propozycje Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej przedstawione na łamach Portalu Spożywczego.

- Branża potrzebuje dyskusji i nowych pomysłów. Jednak w obszarach poruszanych przez KRD-IG kluczowe znaczenie mają szczegóły, a tych w wypowiedziach przedstawicieli KRD-IG brakuje - ocenia Katarzyna Gawrońska dyrektor KIPDiP.

Integracja w drobiarstwie - jak to robią w USA?

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz największe kontrowersje wśród propozycji przedstawionych przez KRD-IG budzi sprawa zapewnienia zakładom drobiarskim roli „integratora” - centralnego ogniwa w drobiarskim łańcuchu, które ma większą odpowiedzialność niż inni, ale także większe prawa.

- Jak bardzo niebezpieczny jest to pomysł można przekonać się śledząc procesy sądowe, które trwają obecnie w Stanach Zjednoczonych. Niezorientowanym śpieszymy wyjaśnić, że największe tamtejsze przedsiębiorstwa drobiarskie są posądzane o zawyżanie cen mięsa drobiowego dla swoich odbiorców i zaniżanie cen żywca dla dostawców. Proceder ten miał być możliwy ze względu na dzielenie się informacjami między teoretycznie konkurencyjnymi firmami oraz z powodu praktycznego braku wolnorynkowego handlu żywcem drobiowym (ponieważ w USA cała sprzedaż żywca objęta jest swoistą „kontraktacją”). Ta druga sprawa była też powodem wielokrotnych apeli amerykańskich hodowców do byłego prezydenta Trumpa - wskazuje Gawrońska.

Amerykańscy producenci żywca twierdzili, że wolność wyboru miejsca skupu jest tylko pozorna, a oni w praktyce „zależą” od swoich odbiorców.

- Jeśli zostawimy doświadczenia amerykańskie i spróbujemy zastanowić się na tym jakie korzyści przynosi tak zwany „wolny rynek” polskiemu drobiarstwu, to na pierwszy plan wysuwa się coś, co można nazwać „zaworem bezpieczeństwa”. Chodzi o to, że przy gwałtownych zdarzeniach rynkowych (a takich w ostatnich czasach mamy aż nadto) „wolny rynek” zapewnia niezakłócone działanie branży, jest swoistym amortyzatorem absorbującym szoki popytowe albo podażowe. W związku z tym – w skrajnym przypadku - jeśli mięsa jest zbyt dużo to ubojnie nie muszą całej produkcji sprzedawać ze stratą. Jej część może być zyskowna ze względu na dostosowanie ceny surowca do spadającej wartości mięsa. I odwrotnie: jeśli cena mięsa gwałtownie idzie w górę, hodowcy nie muszą czuć się oszukani zbyt niską ceną za żywiec. Choć część swojej produkcji mogą sprzedawać po cenie odpowiadającej aktualnej wartości godziwej - dodaje.

Obowiązkowe ubezpieczenia - kto dopłaci?

Krajowa Rada Drobiarstwa w swoich wypowiedziach podnosi także kwestię ubezpieczeń. KIPDiP chętnie podpisałby się pod takim rozwiązaniem, ale...

- Niestety, jesteśmy realistami. Uważamy, że przy założeniu powszechności ubezpieczeń, przy obecnej prewalencji Salmonelli (i powszechnej wiedzy o prawdziwej, istotnie większej skali tego zjawiska), przy ogromie problemów z grypą ptaków, aktuariusze pracujący dla firm ubezpieczeniowych ustaliliby składki na poziomie, który mógłby w dużym stopniu negatywnie wpłynąć na rentowność branży. Rzecz jasna niższe składki można byłoby osiągnąć rezygnując z powszechności (obowiązkowości) ubezpieczeń, ale chyba nie o to chodzi KRD-IG - dodaje Gawrońska.

W ocenie dyrektor KIPDiP interesująco brzmi postulat rządowych dopłat do ubezpieczeń.

- Ta kwestia mogłaby rozwiązać wskazane wcześniej problemy. Boimy się jednak, że Unia Europejska mogłaby potraktować tę sprawę jako niedozwoloną pomoc publiczną. Jeszcze bardziej obawiamy się czy rząd – w obecnej sytuacji budżetowej i obciążeń związanych z pandemią COVID 19 – zechce wziąć na siebie taki obowiązek. Jeśli KRD-IG namówi polityków do takiego kroku będzie to wielki sukces tej organizacji - wskazuje Katarzyna Gawrońska.

Podsumowując, dyrektor KIPDiP wskazuje, że organizacja chętnie podzieli się swoimi szacunkami, analizami i doświadczeniami w powyższych sprawach.

- Najpierw KRD-IG musi jednak przedstawić publicznie spójną, całościową i szczegółową koncepcję w każdym z obszarów, które zamierza zmienić. Tylko taka wyczerpująca informacja może być podstawą do merytorycznej dyskusji - podsumowuje Gawrońska.