KIPDiP: Producenci jaj grają na dwa fronty ograniczając ryzyko

Katarzyna Gawrońska podaje przykład na tezę, że istnieją nieprzekraczalne bariery popytowe na jaja z chowów alternatywnych i moment, w którym produkt ten przestaje być premiowany.

- W Stanach Zjednoczonych na skutek zwiększenia podaży jaj nieklatkowych istotnie spadła premia (różnica w cenie między jajami alternatywnymi a klatkowymi) płacona producentom jaj alternatywnych. W porównaniach cen hurtowych między jajami alternatywnymi, a klatkowymi prowadzonych przez amerykański Departament Rolnictwa (USDA) premia na rzecz jaj alternatywnych spadła między początkiem roku 2017 a końcem 2018 aż o połowę! Analitycy z Urner Barry przewidują, że premia ta nadal będzie się zmniejszała - dodaje.

Dyrektor KIPDiP podkreśla, że w 2018 roku mieliśmy zarejestrowanych w Polsce 48,5 mln stanowisk dla kur nieśnych, z czego klatki stanowiły 41 mln (84,5 proc.), ściółka – 5,4 mln (11,2 proc.), a wolny wybieg – 1,7 mln (3,6 proc.).

- W naszym kraju stopniowo inwestujemy w alternatywę. W ostatnich pięciu latach zwiększyliśmy potencjał tej produkcji o 2,8 mln stanowisk (+ 60 proc.). Analiza inwestycji w latach 2013-2018 pokazuje, że w chowie ściółkowym zwiększyliśmy pogłowie kur z 3,9 mln do 5,4 mln (+38,5 proc.), a w chowie wolny wybieg, z 0,7 mln do 1,7 mln (+143 proc.) - dodaje.

Gawrońska zwraca uwagę na fakt, że inwestycje alternatywne nie wypierają z rynku jaj klatkowych.

- Co więcej, produkcja w klatkach pozostawała w trendzie wzrostowym w ostatnich latach. Dynamika zmian pogłowia kur w klatkach w ostatnich pięciu latach potwierdza, że w 2013 roku mieliśmy 32,9 ml stanowisk, a w 2018 roku już 41 mln. Wydaje nam się, że ci, którzy wywierają presję na zlikwidowanie ferm klatkowych, nie do końca przewidzieli, że mechanizm ten na niektórych rynkach zadziała nieco inaczej. Nie ma prostego przełożenia – likwidacja stanowiska w klatkach i zastępowanie go alternatywą. Możemy domniemywać, że dopiero w przyszłości rynek zweryfikuje, czy z ekonomicznego punktu widzenia, producenci będą mogli w miejsce klatek pozostawać tylko przy alternatywie. Na razie jest zbyt wcześnie na wyciąganie takich wniosków. W chwili obecnej wygląda na to, że każdy wychodząc naprzeciw trendom konsumenckim próbuje „grać na dwa fronty” ograniczając ryzyko - podsumowuje.