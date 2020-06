KIPDiP: Strategia „Od pola do stołu" w długim terminie będzie pozytywna dla europejskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego

W ocenie Mariusza Szymyślika strategia „Od Pola do Stołu" jako część Europejskiego Zielonego Ładu z pewnością oznacza zwiększenie kosztów dla rolnictwa na Starym Kontynencie, co niewątpliwie średnioterminowo będzie pogarszało zewnętrzną konkurencyjność unijnych producentów rolnych.

- Pierwszą reakcją przedstawicieli europejskiego środowiska gospodarki żywnościowej mogłoby być zatem zanegowanie sensu tej inicjatywy jako wymierzonej w podstawowe interesy farmerów oraz przemysłu spożywczego z UE. Tak się po części dzieje, co pokazały chociażby publiczne konsultacje dotyczące strategii. Paradoksalnie jednak bezrefleksyjna krytyka dokumentów Komisji Europejskiej jest działaniem co najmniej pochopnym, a nawet, moim zdaniem, wymierzonym w podstawowe interesy branży. Strategia „Od Pola do Stołu" w długim terminie będzie pozytywna dla europejskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Dlatego warto ponieść wysiłek i koszty jej wdrażania - mówi.

Dyrektor KIPDiP przypomina, że sektor gospodarki żywnościowej działa i produkuje dla konsumentów. Nigdy odwrotnie.

- Nie można zatem lekceważyć zmian w świadomości ekologicznej mieszkańców Unii Europejskiej. Efektem zamknięcia się w twierdzy własnych, „słusznych" interesów może być więc jedynie pozostanie na marginesie europejskiej debaty oraz pogorszenie wizerunku producentów rolno-spożywczych w oczach opinii publicznej. Tak samo jak nie da się zatrzymać rzeki, nie można działać wbrew trendom społecznym. Zrozumienie tej prostej zależności leży w interesie także polskiego rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Dlaczego? Po pierwsze, choć nie najważniejsze, wspieranie celów dla których istnieje konsensus społeczny zawsze pozytywnie przekłada się na decyzje zakupowe konsumentów. Na tym opierają się marketing i komunikacja, a zwłaszcza CSR - mówi.

Po drugie, według Szymyślika, konsumenci unijni jako podatnicy są źródłem bezprecedensowych na skalę światową transferów pieniężnych w kierunku produkcji żywności.

- Nie jest zatem roztropnym budowanie napięć, które mogą doprowadzić do zmian politycznych, których efektem może być ograniczenie publicznego wsparcia dla rolnictwa. To jak podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Po trzecie, patrząc z polskiej perspektywy, strategia „Od Pola do Stołu" daje naszemu rolnictwu unikalną szansę zerwania ze stereotypami. Polski sektor gospodarki żywnościowej jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki. Nasze drobiarstwo jest europejskim liderem. Może warto więc wykorzystywać takie okazje jak publikacja strategii po to, aby pokazać, że przewodzimy europejskiej produkcji nie tylko dlatego, że jesteśmy najtańsi, ale także dlatego, że jesteśmy najnowocześniejsi? - proponuje.