KO: Wierzymy w ponadpartyjną współpracę w sprawie Ustawy dot. zwierząt

Sejm debatuje w środę nad projektami zmian w ustawie - autorstwa PiS oraz KO - o ochronie zwierząt.

Małgorzata Tracz w imieniu klubu KO wskazała, że obecnie z cierpienia zwierząt czerpane są gigantyczne zyski. "W tym momencie 6 mln zwierząt futerkowych w Polsce gnieżdżonych jest w dramatycznych warunkach, w bardzo ciasnych klatkach. W ten sposób przeżyją maksymalnie kilka miesięcy" - uzasadniała posłanka KO.

Podkreśliła, że są to dzikie zwierzęta, które przebywają w nienaturalnych dla siebie warunkach. "Obraz, który wszyscy widzieliśmy w ubiegłym tygodniu na porażających nagraniach z fermy w Góreczkach, to jest prawdziwy obraz branży futrzarskiej w Polsce" - stwierdziła Tracz. Oceniła, że branża futrzarska co roku wydaje miliony złotych na wywieranie wpływu na polityków, media i opinie publiczną.

Odpowiadając na zarzuty o stratach gospodarczych związanych z zakazem hodowli zwierząt na futra wskazała, że według szacunków rynkowych, aktywnie działa 800 firm z tej branży, co stanowi ok. 0,08 proc. PKB. "Wpływy z podatków do budżetu państwa z hodowli zwierząt na futra przyniosły w 2019 r. zaledwie 11 mln zł" - dodała posłanka.

Zwróciła uwagę, że branża futrzarska mówi o utracie dziesiątek tysięcy lokalnych miejsc pracy, co według posłanki KO jest kolejnym mitem. "W najbardziej optymistycznych dla branży futerkowej obliczeniach mówi się o 4 tys. miejsc pracy. Do pracy, gdzie szuka się pracownika najtańszego, którego prawa będzie najłatwiej łamać" - oceniła Tracz. Podkreśliła też, że branża futrzarska jest też "jedną z największych trucicieli w Polsce". Wskazała, że przyczynia się ona do degradacji środowiska.

"Hodowla zwierząt na futra powinna być zakazana i nie możemy się bać wykonać tego kroku" - oświadczyła.

Zdaniem Tracz oba projekty - PiS i KO są dobre. "Wierzymy, że możliwa jest w tej kwestii ponadpartyjna współpraca, która pozwoli nam na przyjęcie odpowiednich poprawek, które ten projekt wzmocnią i uczynią jeszcze lepszym. Wspólnie możemy zakończyć piekło zwierząt futerkowych w Polsce" - dodała.

Aleksandra Gajewska (KO) uznała, że projekt jest bardzo oczekiwany. Jak przyznała, są jednak obawy, że PiS wycofa się ze swoich zapowiedzi. "Państwo mają wiele politycznych wspólników. Między innymi jest nim ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk" - zauważyła posłanka.

Wyraziła nadzieję, że posłom PiS wystarczy konsekwencji i proponowane rozwiązania wejdą w życie. "Mój apel jest krótki: wyłączcie radio i zachowajcie się przyzwoicie" - podkreśliła Gajewska.

Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Z kolei projekt KO zakłada, oprócz zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, także rozwiązania na rzecz godnej egzystencji zwierząt wycofanych ze służby (np. psów policyjnych lub ratowniczych).