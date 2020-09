Koalicja Polska zbiera podpisy pod apelem o weto dla noweli ustawy o ochronie zwierząt

"Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć w całej Polsce zbieranie podpisów pod apelem do prezydenta Andrzej Dudy o zablokowanie tej ustawy" - powiedział prezes PSL na Lubelszczyźnie, europoseł Krzysztof Hetman, na konferencji prasowej w poniedziałek w Lublinie.

Jak podkreślił, posłowie Koalicji Polskiej opowiadają się za ochroną zwierząt i podnoszeniem ich dobrostanu, ale nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest - ich zdaniem - "przeciwko rolnikom". "Ta ustawa to jest absolutny groch z kapustą. Niewielkim elementem tej ustawy jest kwestia likwidacji produkcji zwierząt futerkowych. My nie jesteśmy przeciwko temu, aby tę branżę zlikwidować, ale jeśli miałoby się to stać, musi być to zrobione w sposób cywilizowany" - dodał Hetman. Zaznaczył, że nowelizacja była procedowana w Sejmie "w sposób skandaliczny" - bez konsultacji, rozmowy i dyskusji.

Według Hetmana na skutek braku aktywności rządu PiS w walce z chorobą afrykańskiego pomoru świń doszło do likwidacji ok. 30 proc. gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Jak dodał, ta sama władza namawiała tych rolników, aby zmienili profil działalności i wielu zainwestowało w produkcję wołowiny i drobiu, a teraz uchwalona przez PiS nowelizacja zakazuje uboju rytualnego na eksport. "Dziś ta sama władza nakłada trzecie embargo na polskich rolników, dwa pierwsze nałożyli Rosjanie" - powiedział Hetman. "Ta ustawa jest drwiną z polskiego rolnika" - mówił.

W apelu do prezydenta napisano, że forsowane zmiany w ramach tzw. piątki dla zwierząt to tak naprawdę "piątka przeciwko rolnikom" i "akt oskarżenia wobec ciężkiej pracy polskich rolników, którzy od pokoleń żywią i bronią naszej Ojczyzny".

"To my, polscy gospodarze, najlepiej wiemy, jak dbać o swoje zwierzęta i jak poprawiać ich dobrostan. Nie potrzebujemy do tego zakazów i ukazów z Nowogrodzkiej. Nie będą nas pouczać politycy, którzy nie wiedzą, ile sił i czasu wkładamy w rozwój naszych gospodarstw" - głosi apel.

W apelu podkreślono też, że z wprowadzanych zmian "cieszą się tylko zagraniczne firmy", które przejmą rynki zbytu "zablokowane przez PiS dla polskich rolników". "Nie zgadzamy się na zmiany, które pod pozorem ochrony praw zwierząt uderzają w polskie rolnictwo i w polską gospodarkę. Nie zgadzamy się na to, by w ekspresowym tempie, bez konsultacji i dialogu, wprowadzać skandaliczne przepisy +podrzynające gardło+ polskim hodowlom" - napisano.