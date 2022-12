Choć większości z nas to właśnie Wielkanoc kojarzy się z jajecznymi potrawami, w rzeczywistości prawdziwym świętem jaja jest Boże Narodzenie. Jak wskazują producenci, to właśnie przed końcem roku konsumenci kupują najwięcej jaj.

Najwięcej jaj sprzedaje się na Boże Narodzenie. fot. unsplash

Kojarzą się z Wielkanocą, ale to na Boże Narodzenie ich sprzedaż szybuje

Choć z pewnością większości z nas to właśnie Wielkanoc kojarzy się z jajecznymi potrawami – jajo jest przecież kulturowym symbolem tych obchodów – to w rzeczywistości prawdziwym świętem jaja jest Boże Narodzenie. Jak wskazują producenci, to właśnie w tym okresie przed końcem roku konsumenci kupują najwięcej jaj. Wykorzystuje się je jako faszerowaną przystawkę, ale także do panierowania ryby czy krokietów, przyrządzania ciastek, makowców, serników, czy choćby do ciasta na pierogi. Wbrew pozorom to właśnie Boże Narodzenie jest momentem, w którym najmocniej celebrujemy ten wyjątkowy produkt, jakim jest jajo.

Jaja kurze to wartościowy, łatwo dostępny i tani składnik diety. Eksperci ds. żywienia są zgodni co do dostarczanych przez jaja cennych substancji odżywczych tj.: pełnowartościowe białko, witaminy, żelazo, kwas foliowy, cholina oraz luteina. Badania dowodzą wpływu częstego spożywania jaj na niewystępowanie lub zatrzymanie rozwoju wielu cywilizacyjnych chorób m.in. cukrzycy, nadciśnienia, otyłości. Wniosek jest prosty: jaja powinniśmy spożywać o każdej porze roku.

Jaja mają tę zaletę, że są dostępne całorocznie, a ich ceny, mimo wzrostów, wciąż często są niższe niż wiele innych produktów. Niewiele jest zamienników, które mogą odpowiadać mnogości niezbędnych składników odżywczych jaja. W połączeniu z niskim wpływem na środowisko, są one dziś idealnym rozwiązaniem w tworzeniu niedrogiej, zdrowej i zrównoważonej diety. Na Święta Bożego Narodzenia są po prostu… niezastąpione.

Świąteczne potrawy z udziałem jaja

Pierogi z kapustą i grzybami to w wielu domach dania królujące na wigilijnym stole. Jest to również jedna z tych potraw, do przygotowania której są potrzebne jaja. Te, będąc symbolem Wielkanocy dla wielu z nas, paradoksalnie są wykorzystywane w większej ilości właśnie podczas Bożego Narodzenia.



Statystyki sprzedaży, które prowadzimy w Grupie Woźniak jasno wskazują na to, że to właśnie podczas grudniowych świąt, jaja cieszą się największym powodzeniem – większym niż w Wielkanoc. Tradycyjnie przyjęło się, że jajo to symbol wiosennych świąt, ale to w trakcie Bożego Narodzenia przyrządzamy najwięcej klasycznych potraw, wymagających wykorzystania tego cennego składnika. Rokrocznie obserwujemy, jak w tym okresie zwiększa się zainteresowanie klientów naszym produktem. Jaja są niezbędne do przygotowania sałatki jarzynowej i śledziowej, są elementem świątecznego pasztetu, nie obędą się bez nich także wypieki, takie jak choćby sernik czy pierniki. W tym wyjątkowym, rodzinnym okresie, jajo jest po prostu niezbędnym elementem i stałą częścią obchodów. Nie ma zamiennika, który tak jak jajo wiązałby produkty i nie ma składnika, który zastąpiłby jego walory smakowe - mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak – właściciela marki Zdrovo, Prezes firmy Ovotek.

Jajo nie tylko od święta

Jaja oczywiście należy spożywać przez cały rok. To istotne, bo ten wartościowy produkt zawiera większość witamin, minerałów i przeciwutleniaczy wymaganych przez organizm, zapewniając potrzebne składniki odżywcze mieszkańcom całego świata. Ponieważ rozwijamy zrównoważone wzorce konsumpcji, aby poprawić zdrowie i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko – jaja powinny stać się elementem naszej diety jako zrównoważona żywność z wyboru.

Co więcej, jaja są oficjalnie zdrową żywnością – tak wynika z nowej proponowanej definicji, wydanej przez US Food and Drug Administration (FDA).To doskonałe, lecz często niedoceniane pożywienie doczekało się w końcu uznania na bardzo restrykcyjnym i wymagającym rynku. Proponowana definicja FDA jest bardzo dobrą wiadomością dla miłośników jaj, ale także dla producentów, ponieważ potwierdza naukę wskazującą, że jaja są wszechstronną potęgą odżywczą, dostarczającą mnóstwa składników odżywczych, takich jak cholina, witamina D i kwasy tłuszczowe – niezbędne do zdrowego życia. Nowa definicja jest zgodna z aktualnymi badaniami naukowymi i wytycznymi dietetycznymi. Po dziesięcioleciach badań nad cholesterolem, dane nie wykazują związku między umiarkowanym spożywaniem jaj, a ryzykiem chorób układu krążenia.

Celebrujmy jaja na co dzień

Zbliżające się święta będą wyjątkowym czasem, zwłaszcza dziś, kiedy sytuacja na świecie napawa nas niepewnością, te rodzinne momenty powinniśmy celebrować z radością. Nie powinniśmy się także w tym czasie martwić o liczbę jaj zjedzonych podczas świątecznego biesiadowania, gdyż jest to bomba mineralna i witaminowa. Lepiej zrezygnować z dodatkowego kawałka ciasta, a zjeść kolejne jajo, które ma jedynie 90 kcal.



Jaja to doskonałe pożywienie, przez wielu określane, jako prawdziwe superfoods, gdyż w każdym znajdziemy witaminy A, E, D i K, witaminy z grupy B, zwłaszcza B12, której brak w ludzkim organizmie może przyczyniać się do wielu schorzeń neurodegeneracyjnych. W jaju skrywa się także bogactwo składników mineralnych: fosfor, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk czy selen. Zjedzenie już dwóch jaj dziennie pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na cholinę, wspomagającą odbudowę wątroby. Aktualne normy zalecają spożywanie do 7 jaj tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że osoby jedzące więcej jaj narażają swoje zdrowie. Przeciwnie, jeśli organizm pozytywnie reaguje na większą ilość, a łączymy je z błonnikiem, warzywami, oliwą lub awokado, to warto taki styl odżywiania kontynuować. W te święta zdecydowanie możemy pozwolić sobie na więcej!

