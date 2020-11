Kołakowski (PiS): dla "piątki dla zwierząt" jestem gotów poświęcić swój byt polityczny

W środę szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz poseł Lech Kołakowski zostali przywróceni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości. Ardanowski i Kołakowski byli w grupie 15 posłów PiS zawieszonych we wrześniu w konsekwencji zagłosowania, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

Wcześniej Kołakowski zapowiedział, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości uzasadniając, że powodem takiej decyzji jest sprawa noweli ustawy o ochronie zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym". Zapowiadał powstanie w Sejmie koła poselskiego. "Jest to grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła" - mówił we wtorek. O możliwości stworzenia w Sejmie koła mówił jakiś czas temu również Ardanowski. Do stworzenia koła sejmowego potrzeba minimum 3 posłów.

Kołakowski powiedział PAP, że "po głosowaniu tzw. +piątki dla zwierząt+ nie zabiegał zarówno o zawieszenie, jak i odwieszenie w prawach członka" PiS. "Dowiedziałem się o tym z mediów" - dodał.

Zaznaczył, że spotkał się - w środę - z prezesem PiS Jarosławem Kaczyński, ale rozmowa będzie kontynuowana "w najbliższym czasie". "I będą omawiane sprawy związane z problemami dotyczącymi działań frakcyjnych, sytuacji lokalnej i tej związanej z tzw. +piątką dla zwierząt+" - powiedział Kołakowski.

Stwierdził, że była inicjatywa utworzenia kilkuosobowego koła poselskiego, ale po jego słowach dotyczących tej inicjatywy "wszyscy zawieszeni członkowie PiS zostali odwieszeni, i sprawa powstania koła stała się nieaktualna".

Oświadczył, że "jest zdecydowany na samodzielny byt". "Nie muszę być w polityce. Jestem posłem piątą kadencję, ale to jest kwestia także okręgu - dbania o sprawy związane z reprezentowaniem okręgu, ziemi, na której oddają na mnie głosy, kontynuacji tych wielu spraw i jak można o nie zawalczyć" - zaznaczył poseł.

Podkreślił, że "nie akceptuje tzw. +piątki dla zwierząt+ i zawsze będzie się jej sprzeciwiał". "Ta ustawa godzi w nasz eksport, byt ekonomiczny. To jest dorobek wielu pokoleń. Determinuje mnie to do każdych działań, włącznie z wyjściem z Prawa i Sprawiedliwości i podjęcia samodzielnych działań. Moim obowiązkiem jest obrona wyborców, którzy oddali na mnie głos, i takie deklaracje złożyłem. Nie ma żadnej siły na świecie, która wpłynęłaby na to, że nie będę tego bronić" - stwierdził Kołakowski.