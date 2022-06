Kolejne wzrosty cen skupu trzody chlewnej i bydła

Na początku br. ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły swoje minimum i od kilku miesięcy pozostają w wyraźnym trendzie wzrostowym. Skala wzrostu cen jest na tyle duża, że od początku br. ceny wzrosły o ponad 50%, osiągając w kwietniu historyczne maksimum.

Silny wzrost cen skupu trzody chlewnej. / fot. unsplash

Rosnące ceny są efektem obniżonej podaży mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność jego produkcji w ostatnich kwartałach przy jednoczesnym ożywieniu unijnego popytu na wieprzowinę, któremu sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa wraz z wygasaniem pandemii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W okresie I-III 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) wzrosła o 3,3% r/r wobec spadku o 12,3% w analogicznym okresie 2021 r. Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 4,92 zł/kg (+30,8% r/r), a cena pasz dla świń 2,19 zł/kg (+26,8% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w kwietniu na poziomie 3,16 wobec 3,06 przed rokiem, wskazując na nieznaczną poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 7,00 zł/kg oraz 6,00 zł/kg na koniec 2023 r.

Utrzymuje się silny wzrost krajowych cen skupu bydła, które z miesiąca na miesiąc biją kolejne rekordy. Ceny w Polsce rosną w ślad za cenami na światowym rynku. Źródłem bardzo wysokich cen skupu bydła jest niższa światowa podaż mięsa, przy jednoczesnym silnym popycie oraz coraz większa presja kosztowa wynikająca

przede wszystkim z rosnących cen pasz.

Podtrzymujemy naszą ocenę, że kolejne kwartały przyniosą zwiększenie światowej podaży mięsa wołowego, co będzie sprzyjać spadkowi cen skupu. Jednocześnie utrzymujące się obecnie bardzo wysokie na tle historycznym ceny wołowiny oddziałują w kierunku obniżenia popytu na ten gatunek mięsa, co będzie dodatkowym czynnikiem stabilizującym sytuację cenową. Mimo to oczekujemy, że w horyzoncie naszej prognozy ceny skupu bydła pozostaną na wysokim na tle historycznym poziomie. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo odbudowy podaży bydła na świecie - analizują eksperci Credit Agricole.