Nowa inicjatywa francuskiego ministerstwa rolnictwa zakłada stworzenie listy terminów, których używanie będzie zakazane w stosunku do produktów zawierających białko roślinne. Nazwy takiej jak „stek”, „eskalopki”, „żeberka”, „szynka”, „polędwica” będą więc zarezerwowane tylko dla produktów mięsnych.

Rząd Francji przedstawił projekt przepisów, która zakładają znaczne ograniczenie możliwości stosowania mięsnego nazewnictwa w odniesieniu do roślinnych zamienników. fot. shutterstock

Francja chce zmienić przepisy ws. zamienników mięsa

Jak poinformowała agencja Reuters, rząd Francji przedstawił projekt przepisów, która

zakładają znaczne ograniczenie możliwości stosowania mięsnego nazewnictwa

w odniesieniu do roślinnych zamienników.

Po raz pierwszy Francja próbowała wprowadzić takie przepisy w 2020 r. zostały one jednak zakwestionowane przez Radę Stanu, czyli najwyższy sąd administracyjny kraju. Powodem ich zawieszenia było uznanie przez Sąd braku możliwości dostosowania się podmiotów gospodarczych do dnia 1 października 2022 r., czyli czasu wejścia w życie tych przepisów.

Francja chce zakazać stosowania nazw mięsnych do produktów roślinnych

Nowa inicjatywa francuskiego ministerstwa rolnictwa zakłada stworzenie listy

terminów, których używanie będzie zakazane w stosunku do produktów zawierających

białko roślinne. Nazwy takiej jak „stek”, „eskalopki”, „żeberka”, „szynka”, „polędwica”

będą więc zarezerwowane tylko dla produktów mięsnych. Ustawodawca określi także

listę terminów, które będą mogły być określane „mięsnym nazewnictwem” ale pod

warunkiem, że zawartość białka roślinnego nie będzie przekraczać 6%.

– Z zadowoleniem i nadzieją przyjmujemy informację o francuskiej inicjatywie

legislacyjnej. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy zawsze stało na stanowisku, że używanie sformułowań takich jak „roślinny kurczak” czy „parówki sojowe” to nic innego jak wprowadzanie klienta w błąd. Dlatego uważamy, że także polskie władze powinny rozważyć podjęcie takiej inicjatywy. Jak pokazuje przykład z Francji jest to prawnie dopuszczalne – powiedział Tomasz Parzybut Prezes Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Włochy też nie chcą mięsnych nazw dla zamienników

Kolejnym krajem sprzeciwiającym się oznaczaniem roślinnych zamienników produktów mięsnych nazwami kojarzonymi z produktami zwierzęcymi są Włochy.

W grudniu ub roku grupa posłów złożyła w parlamencie projekt ustawy dotyczące nazewnictwa produktów spożywczych zawierających białka roślinne. Celem tej ustawy jak podkreślono jest „ochrona narodowego dziedzictwa hodowli zwierząt, uznając jego wysoką wartość kulturową, społeczno-gospodarczą i środowiskową, a także odpowiednie wsparcie jego waloryzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i interesów konsumentów oraz ich prawa do informacji”.

W myśl zgłoszonych w tej propozycji ustawy regulacji zabronione byłoby

stosowanie w nazwie produktu przetworzonego zawierającego białka roślinne:

• nazw prawnych odnoszących się do mięsa, produkcji mięsa lub produktów

wytwarzanych w przeważającej części z mięsa;

• odniesienia do gatunków zwierząt lub grup gatunków zwierząt albo do

morfologii lub anatomii zwierzęcia;

• terminologia właściwa dla sklepu mięsnego, garmażeryjnego lub rybnego;

• nazwy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego reprezentatywne dla

użytku handlowego.

Rozwiązania dla sektora mleczarskiego wzorem dla branży mięsnej?

Projekty legislacyjne wprowadzające ograniczenia w stosowaniu nazw roślinnych

zamienników do produktów mięsnych mogą się opierać o rozwiązania jakie na poziomie unijnym przyjęto w odniesieniu do produktów sektora mleczarskiego. W UE nazwy niektórych artykułów żywnościowych są prawnie zarezerwowane/zastrzeżone

do żywności o określonym składzie. Tak jest w przypadku produktów mleczarskich

ze sformułowaniami: mleko, ser, śmietana i inne. Znajduje to potwierdzenie w wyroku

z 2017 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C422/16 Verband

Sozialer Wettbewerb przeciwko TofuTown GmbH, z którego wynika, że producenci

żywności wegetariańskiej i wegańskiej nie mogą posługiwać się nazwami zastrzeżonymi dla produktów mleczarskich, np. mleko, jogurt, ser, masło, śmietanka.

TSUE uznał również, że nawet uzupełnienie nazwy produktu wyjaśnieniem lub opisem

wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu nie uchroni konsumentów

dostatecznie przed dezorientacją.

– To są gotowe rozwiązania prawne. Oczekiwalibyśmy od decydentów w Brukseli takich inicjatyw legislacyjnych, które umożliwiłyby wprowadzenie rozwiązań z sukcesem zastosowanych w sektorze mleczarskim dla sektora mięsnego – podsumował Tomasz Parzybut Prezes Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

