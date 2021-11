Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb z certyfikatem MSC

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, jako jedna z czterech organizacji rybackich, otrzymała certyfikat MSC na szprota.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 12:59

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb z certyfikatem MSC. fot. mat. pras.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, jako jedna z czterech organizacji rybackich, otrzymała certyfikat MSC na szprota. To potwierdzenie, że certyfikowane połowy szprota na Morzu Bałtyckim są realizowane z poszanowaniem równowagi naturalnej oraz bez szkody dla środowiska i zasobów morskich. To drugi certyfikat MSC, który polscy rybacy bałtyccy otrzymali w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Program MSC to niezależny program certyfikacji zrównoważonego rybołówstwa. Jego symbol - niebieskie logo MSC – którym oznaczane są produkty rybne, jest dla konsumentów potwierdzeniem, że są one produkowane na bazie ryb z połowów, które nie naruszają kondycji dzikich populacji ryb oraz mają mniejszy wpływ na inne zwierzęta morskie i cały ekosystem. Dzięki temu konsument zyskuje pewność, że jego konsumpcja nie czyni szkody środowisku naturalnemu.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb z drugim certyfikatem MSC

- MSC dla szprota to drugi, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, certyfikat przyznany naszej organizacji połowowej. Pierwszy dotyczył ryb płaskich tj. turbota, storni i gładzicy. – mówi Marcin Radkowski Prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb i dodaje - Podejmując się wyzwania przystąpienia do procesu certyfikacji MSC, chcieliśmy potwierdzić, że kondycja zasobów Morza Bałtyckiego nie jest aż taka zła, jak to czasami kreują media, a także to, że my jako rybacy robimy wszystko co możliwe, żeby ten nasz polski skarb narodowy był w jak najlepszym stanie. I to nie tylko jest kwestia odpowiedzialności społecznej. Od stanu Bałtycku zależy nasza praca i egzystencja naszych rodzin. Dlatego podejmujemy szereg inicjatyw proekologicznych, których celem jest utrzymanie wód i zasobów morskich Bałtyku w jak najlepszej kondycji.

- Otrzymanie certyfikatu MSC jest zwieńczeniem wielomiesięcznego procesu oceny, który rozpoczął się w maju 2019 r. Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność oraz przejrzystość procesu, ocena została przeprowadzona przez niezależnych audytorów z jednostki certyfikującej Global Trust, a w otwartych publicznych konsultacjach wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych, administracji oraz organizacji zajmujących się ochroną środowiska. - mówi Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Na czym polega certyfikat MSC

Certyfikat MSC został przyznany na 5 lat, a polscy rybacy będą poddawani corocznym audytom kontrolnym. Dodatkowo zobowiązani są oni do spełnienia 4 warunków certyfikacji dotyczących kondycji poławianego stada oraz wpływu połowów na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie oraz cały ekosystem. Warunki te muszą zostać spełnione w określonym terminie, a postępy w ich realizacji będą weryfikowane w trakcie corocznych audytów.

Niewielki szprot jest, obok śledzia i storni (popularnej flądry), najczęściej poławianym gatunkiem w naszym rejonie Bałtyku. Tylko w 2020 roku jego spożycie w Polsce wyniosło 1,09 kg na osobę (zaraz po śledziu, makreli i mintaju). Konsumenci cenią sobie nie tylko jego wyrazisty smak i soczyste mięso. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego wartości odżywczych. Szproty zawierają cenne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, zapewniające prawidłową pracę serca i mózgu. Są też bogate w witaminy, minerały oraz inne składniki odżywcze. Po szproty, z uwagi na dużą zawartość kwasu foliowego, sięgać powinny kobiety w ciąży oraz dzieci, u których ryby wspomagają prawidłowy rozwój układu nerwowego. Lekarze polecają szproty również osobom zmagającym się z osteoporozą, bo jak żadne inne ryby tak bardzo nie działają na wzmacnianie kości.

Czym zajmuje się Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych uznanych organizacji producentów ryb w Polsce. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2005 roku Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów ryb pod numerem 5 (ROU5/2005). Od 2007 roku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701.

Zajmuje się produkcją i obrotem rybami w postaci świeżej i mrożonej. Współpracuje stale z kilkudziesięcioma polskimi armatorami, odbierając rybę z ponad 30 kutrów oraz kilkunastu łodzi rybackich. Zarządza centrami pierwszej sprzedaży ryb, nowoczesną fabryką lodu, chłodnią składową i zakładem zamrażania ryb, zakładem wstępnej obróbki ryb, marynaciarnią, instalacją pilosilorybu, oraz specjalistycznymi środkami transportu. Działalność KGPR obejmuje m.in:

rybołówstwo w wodach morskich;

sprzedaż detaliczną i hurtową ryb;

przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa, oraz ich składowanie;

magazynowanie i przetwarzanie towarów w portach morskich.

KGPR jest jednym z autorów i sygnatariuszem Kodeksu Dobrego Rybołówstwa. Oferowane ryby bałtyckie (przede wszystkim śledź, szprot i stornia) dostarcza w postaci świeżej lub mrożonej (w blokach lub IQF). Oferuje także możliwość dostarczenia ryby świeżej pakowanej w modyfikowanej atmosferze (MAP – modified atmosphere packaging) w tackach. Jest właścicielem marek Nautus i Och!mistrz. Jej zakłady posiadają certyfikaty MSC oraz IFS i BRC.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizuje szereg projektów służących rozwojowi polskiego rybołówstwa i przetwórstwa ryb. Zajmuje się organizacją polskiej strefy na targach Seafood. Prowadzi działania proekologiczne, m.in. poszukiwania i oczyszczania Bałtyku z zagubionych sieci, certyfikację MSC bałtyckich łowisk. Promuje spożycie ryb poprzez projekt Naturalnie Bałtyckie. Naturalnie Bałtyckie to innowacyjny projekt edukacyjny wspierający polskie rybołówstwo bałtyckie, którego głównym celem jest promocja racjonalnego wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego, a przede wszystkim kreowanie świadomej konsumpcji produktów rybnych pochodzących z Bałtyku. Istotnym elementem programu jest także propagowanie wśród Polaków proekologicznych postaw, które mogą mieć wpływ na poprawę czystości Bałtyku i zwiększenia jego zasobów.