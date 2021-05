Konfederacja: Ptasia grypa demoluje polskie drobiarstwo

Działacze Konfederacji zaapelowali do rządu o szybką wypłatę odszkodowań dla hodowców drobiu w związku z ptasią grypą. Szef sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus (PiS) uspokaja po rozmowach z resortem: odszkodowania już są wypłacane.

Autor: PAP

Data: 10-05-2021, 17:53

Anna Bryłka z Konfederacji. fot. za YouTube

Politycy Konfederacji w poniedziałek na konferencji prasowej zwracali uwagę na problem rozprzestrzenia się w Polsce ptasiej grypy.

Anna Bryłka podkreśliła, że w Polsce utylizacji zostało już poddanych ponad 6 milionów ptaków i jest już ponad 300 ognisk ptasiej grypy. Dlatego Konfederacja zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o "poważne podejście" do problemu oraz szybkie wypłacenie odszkodowania dla hodowców drobiu.

Obecny na konferencji Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ocenił, że polskie drobiarstwo, przeżywa bardzo trudny czas. "Epidemia ptasiej grypy demoluje nasz biznes. Dlatego apelujemy do ministra rolnictwa o bezzwłoczne wypłacanie odszkodowań" - powiedział.

Według Lisieckiego takie odszkodowania wynikają z przepisów prawa. Mówił też o konieczności ratowania tych hodowli, które zostały dotknięte ptasią grypą. "Tu nie chodzi już o straty poniesione w tej chwili. Tu chodzi o to, jak szybko będziemy w stanie odbudować nasze stada. Jeśli musimy boksować się przed sądami cywilnymi o wysokość odszkodowań, to szansa na to, że odbudujemy naszą produkcję maleje z dnia na dzień" - przestrzegał.

Jacek Wilk z Konfederacji zaapelował do rządu, by "w ciężkich czasach pandemii, kiedy przedsiębiorcy z wielu branż ledwo wiążą koniec z końcem, a niektórzy bankrutują", szczególny wzgląd na te "działalności, które przynoszą zysk i są eksportowe", a taką branża jest branża drobiarska.

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak poinformował, że złoży pismo - w ramach interwencji poselskiej - do ministra rolnictwa w sprawie hodowców drobiu, w którym spyta o działania, jakie w sprawie problemu hodowców drobiu podejmuje resort rolnictwa.

"Jeśli my dzisiaj w Polsce pozwolimy na to, że ci drobiarze, którzy tracą teraz swoje hodowle - by te 6 milionów sztuk drobiu, które zostało zutylizowane i nie wróciło na rynek - nie zdążyli z powrotem na tym rynku się utrzymać, to ktoś tę lukę prawdopodobnie wypełni. Może być to nasz sąsiad z zachodniej granicy lub ze wschodniej np. Ukraina. Albo państwo polskie będzie sprawne, albo pozwolimy na to, by nasi producenci wypadli z rynku" - podkreślił Urbaniak.

Pytany o tę kwestię szef sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł PiS Robert Telus przyznał, że obecna sytuacja hodowców drobiu poszkodowanych przez ptasią grypę jest "trudna i budzi wiele nerwów i emocji".

Poinformował, że jako szef komisji rozmawiał już o ich problemie z kierownictwem resortu rolnictwa. "Mam informację od ministra, że te odszkodowania już są. Szkody są szacowane i nie ma żadnych zatorów (w wypłacaniu odszkodowań ). Dlatego nie wiem skąd taki apel Konfederacji" - powiedział Telus. "Hodowcy nie zostaną sami" - zapewnił.