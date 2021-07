Koniec epoki klatkowej w 2027? Niekoniecznie

Koniec epoki klatkowej już w 2027? Niekoniecznie. Czwartkowa decyzja Komisji Europejskiej to dopiero początek długiego procesu konsultacji i uzgodnień, który zdaniem branży, może zatrzymać albo wręcz uniemożliwić cały proces.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-07-2021, 10:55

Do decyzji zakazującej chowu klatkowego w UE jeszcze daleko. fot. Mickaela Scarpedis-Casper/unsplash

Komisja Europejska zabrała głos w sprawie inicjatywy zakazu chowu klatkowego w UE.

Decyzja KE to początek długiego procesu uzgodnień i konsultacji.

W ocenie branży mięsnej nic nie jest jeszcze przesądzone - unijne procedury mogą spowolnić lub nawet zatrzymać cały proces.

O batalii wokół zakazu chowu klatkowego w UE pisaliśmy w czerwcu w tekście: Zakaz chowu klatkowego za 6 lat czy za 30?

O pomyśle zakazania chowu klatkowego zwierząt gospodarskich w całej UE mówi się od lat. W 2018 r. idea przybrała postać petycji do Parlamentu Europejskiego stworzonej przez organizację Compassion in World Farming. W ciągu 2,5 roku apel o "koniec epoki klatkowej" podpisało 1,4 mln osób. Zgodnie z prawem, inicjatywą musiał zająć się Parlament Europejski. 10 czerwca PE, po publicznym wysłuchaniu projektu, uchwalił rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podania konkretnej daty wejścia zakazu w życie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Koniec epoki klatkowej - Co postanowiła Komisja Europejska?

Komisja Europejska zabrała głos w sprawie 30 czerwca. KE ogłosiła, że do końca 2023 r. zamierza przedstawić wniosek ustawodawczy mający na celu wycofanie i ostateczny zakaz stosowania klatek w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt, o których mowa w inicjatywie.

Komisja planuje wprowadzić zakaz stosowania klatek dla kur, matek świń, cieląt, królików, kaczek, gęsi i innych zwierząt hodowlanych, przewidując datę ich wycofania na rok 2027. Do ostatecznej decyzji w tej sprawie daleka droga. Na razie Komisja oceni szczegóły dotyczące sposobu wprowadzenia zakazu do końca przyszłego roku, a jej celem będzie dokonanie rewizji odpowiednich przepisów do końca 2023 r.

Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides wraz z wiceprzewodniczącą Komisji Věrą Jourovą ogłosiły to na konferencji prasowej, podczas której przedstawiły odpowiedź Komisji na Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, której postulatem był zakaz stosowania klatek w chowie zwierząt hodowlanych. Inicjatywa została podpisana przez 1,4 mln obywateli we wszystkich państwach członkowskich UE.

Komisja zajmie się również kwestią produktów importowanych z państw spoza UE, zobowiązując się do rozważenia "wprowadzenia zasad lub norm dotyczących produktów importowanych, które byłyby równoważne z zasadami obowiązującymi w UE".

- Obywatele domagali się zmian, a Komisja usłyszała ich głos wyraźnie i podjęła jednoznaczne zobowiązanie do stopniowego wycofywania klatek. Myślę, że to historyczny moment dla całego ruchu prozwierzęcego i od dziś rozpoczyna się nowa podróż. Dziś świętujemy, ale jutro wracamy znowu do ciężkiej pracy, bo naszym zadaniem będzie monitorowanie całego procesu legislacyjnego. Pozostaniemy skoncentrowani na instytucjach europejskich, dopóki nie zostanie zrealizowany dzisiejszy ambitny plan. Klatki muszą odejść do historii i dziś wiem, że tak się stanie – komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini komitetu obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej”.

Koniec chowu klatkowego wcale nie jest przesądzony

Deklaracja złożona przez Komisję Europejską jest tylko wyrazem woli politycznej i nie należy oczekiwać, że obietnice w niej zawarte zostaną spełnione – tak Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz komentuje reakcję unijnych urzędników na inicjatywę obywatelską „End the Cage Age”, w której sugerują oni możliwość wprowadzenia w państwach Wspólnoty zakazu klatkowego chowu zwierząt.

- Formalna konstrukcja tak zwanej „inicjatywy obywatelskiej” oraz imponująca praca marketingowa wykonana wokół tej sprawy przez niektóre organizacje pozarządowe właściwie nie pozostawiły Komisji Europejskiej wyboru. Nie oznacza to jednak, że cokolwiek jest przesądzone. Przeciwnie, przewidujemy, że etap formalnych konsultacji społecznych oraz ocena możliwych skutków wprowadzenia takiego prawa na długo zatrzyma albo nawet uniemożliwi jakiekolwiek działania w tej sprawie – wyjaśnia stanowisko Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) jej dyrektor, Katarzyna Gawrońska.

Zakaz klatek to niewyobrażalny skok cen

Gawrońska tłumaczy, że zakaz chowu klatkowego od 2027 roku, w przypadku drobiu, spowodowałby dramatyczne zmniejszenie podaży jaj oraz niewyobrażalny skok ich cen. Braki dotyczyłyby nie tylko Europy, ale całego świata. Dyrektor KIPDiP zwraca też uwagę na to, że Europa i tak byłaby zmuszona do kupowania klatkowych jaj wyprodukowanych poza Unią ponieważ postrzegana globalnie branża nie byłaby w stanie tak szybko przystosować się do proponowanych zmian.

KE zdecydowała, że od 2027 roku chów klatkowy będzie zakazany. Jeśli to się faktycznie ziści, to UE jako liczący się na świecie eksporter drobiu szybko będzie się przekształcać w importera drobiu. Rolników i przetwórców czeka rewolucja, której skutki dziś trudno przewidzieć — Witold Choiński (@PolskieMieso) June 30, 2021

W kontekście komunikatu Komisji Europejskiej KIPDiP przypomina wyniki prowadzonych przez Izbę analiz i symulacji. Jednym z kluczowych wniosków z tych prac jest to, że proces zamiany chowu klatkowego na systemy alternatywne przebiega niezwykle wolno. Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi udział jaj klatkowych w produkcji jaj ogółem wynosił w Polsce, w 2020 roku, 81,1 proc. Oznacza to, że w ciągu 10 lat zmalał jedynie o 9,4 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł udział produkcji alternatywnej, z 9,5 proc. w roku 2010 do 18,9 proc. w 2020. Analitycy Izby podkreślają, że niewielkie tempo „ualternatywniania” produkcji jest pochodną decyzji zakupowych konsumentów.

Zakaz chowu klatkowego wymierzony w polskich konsumentów?

- Analizując zachowania kupujących jaja można zaobserwować, że mimo zachęt sieci sprzedaży detalicznych kierowanych do konsumentów, mimo licznych kampanii prowadzonych przez organizacje pozarządowe promujących jaja alternatywne, jedynie bardzo niewielki odsetek konsumentów w Polsce kupuje jaja inne niż klatkowe. Z naszych badań wynika, że deklaracje konsumentów rozmijają się z ich decyzjami zakupowymi. Przy wyborze jaj cena ma kluczowe znaczenie. Oznacza to, że działania mogące skutkować gwałtownym zmniejszeniem podaży jaj klatkowych mogą zostać uznane za wymierzone w polskich konsumentów – dowodzi dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Podjęcie decyzji o zakazie chowu klatkowego od 2027r. bez analizy skutków finansowych dla producentów, bez wskazania źródła wsparcia jest delikatnie mówiąc wyrazem upadku rozsądku KE i kompletnego oderwanie od rzeczywistości. Miały być zachęty jest zakaz. @PRolnikow — jacekzarzecki (@jacekzarzecki) June 30, 2021

Katarzyna Gawrońska z KIPDiP przy okazji dyskusji o komunikacie Komisji Europejskiej nie kryje podziwu dla sprawności marketingowej organizacji ekologicznych.

– Spora część mediów swoje relacje oparła na komunikatach nadesłanych przez organizacje pozarządowe. W efekcie, odbiorcy tych mediów, a nawet niektórzy profesjonaliści, żyją w przekonaniu, że nastąpił jakiś przełom. Tymczasem, w moim przekonaniu, zupełnie nic się nie zmieniło – mówi szefowa Izby.

Gawrońska ma jednak nadzieję, że przy okazji rozpoczętej przez Komisję Europejską dyskusji uda się przekonać opinię publiczną, że ewentualna decyzja społeczna o całkowitym wyeliminowaniu chowu klatkowego będzie bardzo kosztowna i hodowcy kur muszą otrzymać wsparcie na dokonanie transformacji. W tym kontekście dyrektor KIPDiP przywołuje symulacje Izby, z których wynika, że całkowite przejście na produkcję alternatywną, przy utrzymaniu obecnej podaży jaj, kosztowało będzie w Polsce nawet 1 mld 200 mln dolarów.