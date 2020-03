Konshurt: Konserwa stała się produktem pierwszej potrzeby

Marek Kasprzyk, prezes zarządu firmy Konshurt wskazuje, że popyt na konserwy jest obecnie ogromny.

- Sprzedajemy kilka razy więcej niż zazwyczaj. Dotyczy to całego asortymentu, w szczególności konserw mięsnych, drobiowych i rybnych. Zawsze staraliśmy się mieć spore zapasy, ale w ostatnim tygodniu potężnie się skurczyły - dodaje.

Kasprzyk wskazuje, że konserwa stała się obecnie towarem pierwszej potrzeby.

- Konsumenci, którzy i tak je kupowali zwiększyli swoje zapasy. Do tego ludzie, którzy do tej pory ich unikali, też kupili spanikowani, że nie będą mieli co jeść. Czy ta panika jest uzasadniona? Ludzie patrzą na to co dzieje się we Włoszech i wolą się zabezpieczyć. To naturalny, ludzki odruch - wskazuje.

Prezes Konshurtu zaznacza jednak, że ogromny popyt może sprawić, że konserw w sklepach zacznie brakować.

- Zakłady mają ograniczone możliwości zwiększania produkcji. Może też zabraknąć pustych puszek do produkcji. Ze względu na potężny popyt oraz dodatkowo drożejący żywiec ceny konserw mocno idą w górę, podobnie jak ceny żywca. Dzisiaj problemem nie jest cena. Wyzwaniem dla takich firm jak nasza staje się żeby mieć konserwę. Niestety, musimy nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, bo panika związana z koronawirusem nie zakończy się w 2-3 tygodnie - podsumowuje.