Korea Południowa bije rekordy w eksporcie drobiu

Według koreańskich analityków (Korea International Trade Association) kluczowym czynnikiem wspierającym sukcesy eksportowe był wzrost światowego popytu na produkty gotowe do spożycia (do czego przyczyniła się pandemia) i popularność koreańskiej popkultury.

Wartość zagranicznych wysyłek przetworzonych produktów z kurczaka wyniosła 21 milionów dolarów, co oznacza wzrost o blisko 60 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Co ciekawe, największym sympatykiem koreańskich dań z kurczaków byli Amerykanie. Eksport kurczaków do Stanów Zjednoczonych osiągnął wartość 5,9 miliona USD, co stanowi 28,1 proc. koreańskiego eksportu ogółem.

Wśród popularnych produktów eksportowych wymieniono pakowaną tradycyjną zupę z kurczaka - Samgye-tang oraz piersi z kurcząt. Popyt na koreańskie przetworzone kurczaki zgłaszały także, poza USA: Hongkong, Japonia, Kanada, Tajwan, Myanmar, Australia, Singapur, Wietnam, Chiny.