Koronawirus w zakładzie drobiarskim AMI - oświadczenie firmy

Jak informowaliśmy, w zakładzie drobiarskim AMI na terenie wielkopolskiej gminy Mikstat potwierdzono już 164 przypadki koronawirusa.

Jak czytamy w oświadczeniu zarządu AMI, w związku z wcześniej potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem u pracownika agencji pracy, 31 lipca przeprowadzono badanie wymazowe całego zakładu - wszystkich pracowników ze wszystkich działów.

- Na tej podstawie w składzie personalnym przeorganizowane zostały wszystkie działy z koniecznym niekiedy ograniczaniem zakresu wykonywanej pracy. Do podjęcia pracy dopuszczeni zostali pracownicy zdrowi, bez ryzyka kontaktu i pod względem zdrowotnym wzajemnie bezpieczni dla współpracowników - czytamy w piśmie.

Jednocześnie w zakładzie AMI przeprowadzono także dezynfekcję powierzchni produkcyjnej, socjalnej oraz biurowej wraz z ozonowaniem wszystkich obszarów. Po konsultacji z Sanepidem pod koniec tygodnia ponownie zostaną przeprowadzone badania wymazowe.

- Badanie to wydaje się niezbędne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i potwierdzenia uzyskanych wyników wcześniejszych wymazów. Wiąże się to jednak z koniecznością zaplanowania przerwy w pracy zakładu ubojowego do końca tygodnia. Od chwili ogłoszenia pandemii w regionie rejestrowano liczne przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Dzięki jednak wdrożonym procedurom pierwszy przypadek w AMI zarejestrowano dopiero pod koniec lipca - czytamy w komunikacie firmy.

Firma AMI jest liderem w produkcji drobiu wodnego w Polsce z ponad 60 proc. udziałem w produkcji kaczki i ponad 30 proc. w produkcji gęsi. W kraju produkty firmy są dostępne m.in. w Lidlu, Kauflandzie, Makro i Selgrosie, a także kanale tradycyjnym i hurtowym. W eksporcie spółka jest obecna w większości krajów Europy, z naciskiem na Niemcy, gdzie firma dostarcza do praktycznie wszystkich sieci. Znaczącym odbiorcą dla AMI są także rynki Azji.