Kosiniak-Kamysz: PSL-Koalicja Polska są przeciwne nowej "piątce dla zwierząt"

Kosiniak-Kamysz, który był gościem Programu III Polskiego Radia, zaznaczył, że jeżeli będzie kolejna "piątka dla zwierząt" szefa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, czyli pakiet nowelizacji ustaw na rzecz ochrony zwierząt, to PSL-KP będzie namawiać wszystkich do jej odrzucenia.

"Nie wiemy oczywiście, w jakim kształcie będzie ta ustawa, ale jeśli byłaby ona w takim samym kształcie, to oczywiście będziemy namawiać do odrzucenia jej już w Sejmie, ponieważ jest ona niekonstytucyjna i niezgodna z prawem Unii Europejskiej" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Tzw. piątkę dla zwierząt, czyli pięć propozycji dotyczących ochrony zwierząt, zaprezentował na początku września prezes PiS. Nowela - zakładająca m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych - została uchwalona przez Sejm oraz przeszła etap prac w Senacie. Izba wyższa zaproponowała do niej ponad 30 poprawek, ale po powrocie do Sejmu nie była ona procedowana.

Przeciwko nowelizacji wielokrotnie protestowały środowiska rolnicze, m.in. przedstawiciele AgroUnii. Domagano się odrzucenia noweli.

Przedstawiciele rządu informowali, że ma zostać złożony nowy projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt.