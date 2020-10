Kosiniak-Kamysz: Ustawa o ochronie zwierząt jest antypolska i antyeuropejska

Kosiniak-Kamysz ocenił w Radiu Plus, że przyjęta przez Sejm ustawa o ochronie zwierząt jest nie tylko antypolska, ale także antyeuropejska, ponieważ zamyka wspólnotowy rynek. "To, że PiS głosuje za wyprowadzeniem Polski z UE to ja się nie dziwię po latach ich działań, ale że część opozycji?" - mówił prezes PSL.

Chwalił też decyzję marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o prowadzeniu rzetelnego procesu legislacyjnego nad nowelą. "Druga kwestia to rozmowa o poprawkach. My domagamy się, żeby szanować konstytucję, szanować prawo europejskie. Nie polemizuję z Lewicą, czy z PO na temat ich poglądów w materii tej ustawy, ale sposobu przyjmowania i skutków europejskich, braku notyfikacji tej ustawy. Na to się umawialiśmy, my się umawialiśmy na obronę wartości demokratycznego państwa prawa. Ta ustawa narusza te wartości" - podkreślił polityk.

Szef Stronnictwa zaznaczył jednak, że podczas czwartkowego spotkania liderów większości senackiej u marszałka Senatu "nie było jakichś konkluzji", a spotkanie rozpoczynało dyskusję nad dalszym losem ustawy. "My stawiamy sprawę jasno. W tym kształcie ustawa jest dla nas nie do zaakceptowania. Jeżeli nie będzie zmian to powinna być odrzucona i za takim odrzuceniem będziemy głosować" - zapowiedział.

Kosiniak-Kamysz był także pytany o zapowiedź wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL), że jeśli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt, to ich obecność w większości senackiej może być zakończona.

"My stawiamy tę sprawę priorytetowo, jako sprawę związaną nie tylko z materią ustawy, ale też ze sposobem jej przyjmowania. Sprawa jest bardzo poważna i myślę, że marszałek Zgorzelski nakreślił, jak dla nas jest ważna" - oświadczył lider Ludowców.

"Piątka dla zwierząt" to ustawa, która została przegłosowana przez Sejm we wrześniu; obecnie prace nad nią trwają w Senacie.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.