Kowalewski, Hortimex: Firmy, które już eksperymentują z alternatywami mięsa, mają większe szanse niż konserwatyści

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu spółki Hortimex, weźmie udział w debacie "Zarządzanie w 'zdalnych' czasach. Wyzwania liderów" podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 3-4 listopada br.

Jak informowaliśmy 23 października, Parlament Europejski odrzucił propozycję zastrzeżenia nazw produktów takich jak stek czy parówki wyłącznie dla wyrobów zawierających mięso. Z drugiej strony opowiedział się za utrzymaniem restrykcji dotyczących nazewnictwa roślinnych alternatywnych produktów mleczarskich. Chodzi na przykład o zakazanie używania nazw "jogurt" czy "substytut sera" w odniesieniu do wyrobów, które nie mają pochodzenia mlecznego.

Prezes Hortimeksu uważa, że na rynku wygrywają ci, którzy podążają za zmianą, nie zaś ci, którzy się jej sprzeciwiają.

- Te firmy, które już eksperymentują z alternatywami mięsa, mają większe szanse niż konserwatyści. Konsumenci pragną produktów roślinnych, więc czemu przetwórcy mięsa czy nabiału nie mieliby im ich zaoferować? Czy stanowi to zagrożenie dla branży mięsnej czy nabiałowej? Globalnie zapewne niewielkie. Na razie i tak ogrom popytu skierowany jest na produkty tradycyjnie mięsne czy nabiałowe. Czy może się to diametralnie zmienić? Dziś nie wiadomo, ale jeśli tak ma być, to się stanie, czy to się takiej czy innej branży podoba, czy nie. To tak jak z popytem na muzykę. Kiedy rozwijał się internet, niektórzy artyści nie chcieli przyjąć do wiadomości, że nieuchronnie kończy się epoka zarabiania na fizycznych nośnikach (płyty, kasety, CD). Że trzeba zmienić model biznesowy, by w inny sposób zarabiać na muzyce (platformy, koncerty). Ci, którzy to zrozumieli, szybko przestawili się na inny sposób funkcjonowania, zaś konserwatywna reszta najpierw polamentowała a później zaczęła robić to samo. Spodziewam się, że w naszej branży będzie podobnie i dlatego Hortimex już od jakiegoś czasu rozwija ofertę surowców pozwalających na tworzenie roślinnych alternatyw dla tradycyjnych produktów spożywczych - wskazuje.

Kowalewski jest zdania, że rozgraniczenie „tak dla zamienników mięsa”, „nie dla zamienników sera” to, z jednej strony, miara siły lobby, ale z drugiej także kwestia czasu, gdy prawo takie stanowiono.

- Celem zakazów stosowania nazw „masło” czy „ser” dla produktów je udających, była ochrona konsumentów przed usiłowaniem sprzedaży produktów masło- czy seropodobnych, które produkowano taniej, ale sprzedawano w cenie masła czy sera. Dzisiejsze zagadnienie jest inne: konsumenci chcą roślinnych alternatyw, niezależnie od tego, jak je nazwiemy i co więcej – za naprawdę dobre alternatywy skłonni są zapłacić więcej. Zatem instytucje powołane dla ochrony konsumentów powinny temat monitorować, ale decyzje powinny być wyważone i racjonalne - podsumowuje.