Krajowa Rada Drobiarstwa podsumowała kampanię "Fałsz wkurza"

Jak informuje KRD-IG akcja była odpowiedzią na ataki producentów mięsa, w tym drobiu, ze strony organizacji ekologicznych i prozwierzęcych.

- Skala ich działań jest coraz większa, a dotychczas brakowało działań, które w obronę brałyby producentów produktów mięsnych. Każdy z nich jest zobowiązany do przestrzegania prawa polskiego oraz europejskiego. Dlatego kłamstwem jest stosowana przez te organizacje retoryka, że drób na fermach jest hodowany bez poszanowania jakichkolwiek norm i standardów. Polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w UE. Chcąc bronić dobrego imienia hodowców oraz producentów, którzy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, zdecydowaliśmy podjąć się walkę. W ten sposób zrodził się pomysł na kampanię „FAŁSZ W…KURZA”. Akcja ta była pierwszą tego typu w naszym kraju - mówi Marta Kędel, zastępca dyrektora generalnego KRD-IG.

Jak poinformowała przedstawicielka KRD-IG, zastosowanie zielonego koloru pozwoliło na podkreślenie pozytywnego przekazu kampanii.

- Jest to kolor, który odbiorcom kojarzy się przede wszystkim z życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią. Użycie grafik przypominających ryciny miało natomiast na celu przykucie uwagi poprzez zastosowanie niecodziennego stylu, rzadko spotykanego w przestrzeni miejskiej, a przez to zwracającego uwagę. Ryciny kojarzą się również z tradycją, przez co odbiorcy w pozytywny sposób mogą skojarzyć wykorzystane grafiki z długoletnią historią rolnictwa w Polsce - dodała.

Przy tworzeniu hasła KRD-IG przyjęło zasadę że powinno być ono proste, zapadające w pamięć, a także wzbudzać w odbiorcy emocje.

- Dlatego zdecydowaliśmy się na grę słów. „FAŁSZ W…KURZA”, to hasło mocne. Balansujące nawet na granicy wulgaryzmu, a jednocześnie mocno zaznaczające stanowisko polskiego sektora drobiarskiego, który jest atakowany poprzez powielanie mitów oraz stereotypów - mówiła Marta Kędel.

Za kurczaka podziękuję

Jak wskazuje KRD-IG, wielu konsumentów obawia się stosowanych w hodowlach antybiotyków.

Część odbiorców uważa, że szybki wzrost i osiągnięta duża masa ciała ptaków jest możliwa jedynie poprzez podawanie hormonów przyspieszających wzrost. Istnieje też grupa osób, która uważa, że spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie lub nawet mięsa pozyskanego ze zwierząt karmionych paszami zawierającymi GMO, może być szkodliwe dla naszego zdrowia.