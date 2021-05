KRD-IG chce ucywilizować rynek drobiu

KRD-IG postuluje wprowadzenie modelu obowiązkowych ubezpieczeń hodowlanych.

Organizacja chce debaty na temat obowiązkowych umów kontraktacyjnych z doprecyzowaniem roli integratora w łańcuchu produkcji.

KRD-IG przekonuje, że propozycje pozwolą lepiej przygotować polskie drobiarstwo na wyzwania kolejnej dekady i Zielony Ład.

Piotr Kulikowski wskazuje, że sposobem na rozwiązanie problemów finansowych branży powinien być model ubezpieczeń hodowlanych.

- Gdybyśmy te same pieniądze, które dziś tracimy przeznaczyli na dobry i sprawny model ubezpieczeń, wszystkim nam żyłoby się wygodniej. Rozmawiamy o tym od wielu lat i jedyny krok w tym kierunku wykonała grupa świebodzińska - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ubezpieczenia ferm - Plan na kolejną dekadę

W ocenie prezesa KRD-IG ubezpieczenia będą skuteczne tylko wtedy jeśli będą obowiązkowe i obejmą wszystkich hodowców w Polsce.

- Mamy pomysły na to jak polskie drobiarstwo powinno funkcjonować przez kolejne 10 lat. Nie chodzi o to żeby chronić złych producentów, ale zadbać o mniejszych producentów na poziomie fermy i rzeźni. Chodzi o to żeby wszyscy żeby mieli szansę przetrwać i dalej być na rynku. Wymaga to także zmiany podejścia stronie rządu - dodaje.

Kulikowski wierzy, że uda się w tej sprawie wypracować porozumienie także z podmiotami, które nie należą do KRD-IG

- Oczywiście, są głosy, które mówią: "Mamy kapitalizm, jak ktoś nie chce to niech się nie ubezpiecza i niech zbankrutuje." Ok, ale zanim zbankrutuje, zaczyna robić nerwowe ruchy działając na szkodę swoją, środowiska i branży. Musimy ucywilizować ten rynek. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić jako cała branża, nie tylko KRD-IG. Wiemy jak to zrobić, natomiast wciąż brakuje determinacji i wspólnego głosu - podsumował.

Integracja - Czas wzrostów minął

To nie koniec postulatów KRD-IG, która chce także wprowadzenia obowiązkowych umów kontraktacyjnych.

Jak mówi Władysław Piasecki, wiceprezes zarządu KRD-IG przez ostatnie lata głównym priorytetem dla polskiego drobiarstwa było zwiększanie produkcji.

- Lata 2020-2021 pokazały, że czas dużych wzrostów już minął. Musimy zastanowić się co dalej. Mając w perspektywie Zielony Ład uważamy, że powinniśmy zacząć dyskusję na temat kontraktacji i współpracy firm paszowych oraz wylęgowych - rozwiązań, które sprawią, że nasz produkt będzie lepszy, bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny dla konsumenta - dodał.

Piasecki wskazuje, że obecnie większość zakładów drobiarskich nie kontraktuje nawet 50 proc. dostaw.

- Tutaj jest wielki problem, który należy rozwiązać. Jest to kluczowa sprawa dla zakładów i hodowców. Musimy nauczyć się wspólnie pracować. Cel to zwiększenie efektywności oraz lepsza sprzedaż. Dzisiaj bezpieczeństwo żywności jest w Unii Europejskiej na pierwszym planie. Dlatego rok 2021 poświęcimy na mocną pracę w zespołach związanych z tym zagadnieniem - dodaje.

Krajowa Rada Drobiarstwa stoi na stanowisku, że bez silnego jednoznacznego modelu kontraktacyjnego nie uda się rozwiązać wielu problemów.

- Jeżeli integrator nie będzie ponosił pełnej odpowiedzialności za cały proces produkcji, ale też nie otrzyma pewnych uprawnień, będziemy mieli taką sytuację jak dziś, gdzie każdy odpowiada za mały fragment łańcucha produkcji i maksymalizuje swoje efekty w tym fragmencie. Doprowadza to do takiej sytuacji, jaką obserwujemy na rynku dzisiaj. Uważamy, że umowa kontraktacyjna, na wzór rozwiązań funkcjonujących w niektórych krajach UE, powinna być obowiązkowa, szczelna i zapewniać partnerom uczciwe relacje ekonomiczne - podsumował Piotr Kulikowski.