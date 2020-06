KRD-IG: Dla konsumenta jedyną alternatywą danego rodzaju mięsa jest inny rodzaj mięsa

Jak przypomina Dariusz Goszczyński we wrześniu 2019 roku Parlament Europejski opublikował analizę o megatrendach w sektorze rolnym i żywnościowym.

- Z tego dokumentu wynika, że do 2050 roku konieczne będzie zwiększenie produkcji żywności o 50 procent w porównaniu z obecnymi poziomami, aby nakarmić dodatkowe 2,3 miliarda ludzi, bowiem wówczas Ziemię ma zamieszkiwać 10 mld ludzi, których trzeba będzie wyżywić. Niewątpliwie przed sektorem rolnym oraz rolno-spożywczym stoi wyzwanie. Nie należy myśleć o ograniczaniu czy wyznaczaniu oderwanych od realiów celów, ale trzeba zastanowić się nad tym, jak wykorzystać istniejący potencjał - dodaje.

Dyrektor KRD-IG przytacza słowa Joe Healy'ego, wiceprezesa Copa, który powiedział, że mięso jest podstawowym towarem, którego popyt nie jest zbyt elastyczny na wahania cen.

- Dla konsumenta jedyną alternatywą jednego rodzaju mięsa jest inny rodzaj mięsa. To jest rzeczywistość rynku, która wynika z głębokiej i niezbędnej potrzeby tego produktu. Komisja oczekuje, że zastąpienie produktów mięsnych będzie korzystne dla produkcji alternatywnych źródeł białka, głównie roślinnego, ale w bardzo wielu przypadkach są to produkty wysoko przetworzone, które nie będą chroniły zdrowia konsumentów tylko drenowały ich portfele - dodaje.

Goszczyński zaznacza, że trzeba być świadomym naszych możliwości rozwojowych.

- Polska ma 3,2 mln ha łąk. Na cele rolnicze – hodowlę bydła wykorzystujemy jedynie 1,6 mln ha. Jeśli z tego, co już używamy mielibyśmy odłogować 10 procent to znaczyłoby, że musielibyśmy ograniczyć obecną produkcję, a to znaczy spadek dochodów i miejsc pracy. Nasze rolnictwo w porównaniu z krajami tzw. starej Unii jest na innym poziomie. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy w dużo lepszym stanie ekologicznym niż one. Nowa strategia od pola do stołu pokazuje, że polska branża mięsna oraz rolna muszą bardziej zintegrować swoje siły i działania by zapobiec szkodliwym rozwiązaniom, całkowicie oderwanym od rynku. Odgórnie zdecydowano o ograniczaniu branży. To przypomina gospodarkę centralnie planowaną z czasów nam dobrze znanych. Polska branża mięsna to prawie 6% PKB. Według tego planu mamy zrezygnować z części naszych dochodów, miejsc pracy - podsumowuje.