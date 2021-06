KRD-IG: Dyskusja wokół Zielonego Ładu potrzebuje mniej emocji

- Dyskusja na temat Zielonego Ładu i "Strategii od pola do stołu" powinna odbywać się na poziomie merytorycznym, a nie emocjonalnym - mówi nam Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 02-06-2021, 14:55

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej apeluje o więcej merytoryki w dyskusji o Strategii od pola do stołu. fot. mat. pras.

Branża drobiarska z uwagą śledzi prace nad unijną Strategią "Od pola do stołu" w ramach Zielonego Ładu.

Niepokój organizacji budzi brak oceny wpływu nowych regulacji na konkurencyjność UE.

Producenci obawiają się, że nowe prawo wyprowadzi produkcję zwierzęcą poza UE.

W 2020 r. Komisja Europejska zaprezentowała założenia do Strategii "Od pola do stołu" wskazując, że jej implementacja doprowadzi do transformacji w kierunku zrównoważonej produkcji rolnej, a także przyniesie korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Dyrektor KRD-IG wskazuje, że z punktu widzenia drobiarstwa kluczowe punkty strategii to zredukowanie stosowania środków bakteriobójczych o 50 proc. już do 2030 r. oraz duży nacisk na kwestie związane z dobrostanem. Nie bez znaczenia jest także kwestia dotycząca przeznaczenia 20 proc. areału gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne.

Strategia od pola stołu - brakuje oceny wpływu

- To, co nas zaskakuje i czego nie zobaczyliśmy w dokumentach to oceny wpływu. Wciąż nie wiemy, z jakimi konsekwencjami będzie wiązało się wprowadzenie tych regulacji. Analiza wdrożenia strategii przeprowadzona przez USDA wykazała, że doprowadzi ona do wzrostu cen i kosztów oraz ograniczenia produkcji i utraty konkurencyjności na rynku wewnętrznym oraz państw trzecich. Nie może być tak, że dążenie do zrównoważonej produkcji znajduje się w oderwaniu od konkurencyjności. Musimy mieć na względzie czynniki społeczne i ekonomiczne. Nowe wymagania będą prowadziły do wzrostu kosztów produkcji, co przełoży się na ceny dla konsumentów - wskazuje Goszczyński.

Zielony Ład wyprowadzi produkcję mięsną poza UE?

Goszczyński zwraca uwagę, że Unia Europejska nie jest odizolowaną wyspą, na którą nic nie przypływa.

- Fundamentalną kwestią jest to, aby Komisja wprowadzając Zielony Ład zagwarantowała naszym producentom, że produkty importowane z Brazylii czy Ukrainy będą spełniały te same wymagania. W przeciwnym razie produkcja zostanie przeniesiona do państw, które nie respektują unijnych norm. W efekcie tam produkcja wzrośnie, ale nie będą spełniane kryteria i cele związane z ochroną klimatu oraz dobrostanem - dodaje.

Branża drobiarska nie boi się dyskusji

Dyrektor KRD-IG podkreśla, że branża nie boi się wzrostu wymagań, ale trudnych zasad gry i zachowania bezpieczeństwa żywnościowego całej UE.

- Pandemia pokazała, że wiele państw na świecie nie było w stanie dostarczyć żywności swoim obywatelom. Nie doszło do tego w UE, bo nasza produkcja jest duża. Jako KRD-IG uczestniczymy w dyskusji na temat "Strategii od pola do stołu" i chcemy ją prowadzić na poziomie merytorycznym. Nikt nie neguje dążenia do zrównoważonej produkcji, ale chcemy dyskusji merytorycznej, a nie emocjonalnej żeby wprowadzane rozwiązania nie skutkowały ograniczeniem bezpieczeństwa żywnościowego - podsumował.