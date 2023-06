W związku z opublikowaniem przez brytyjskie media materiału uderzającego w polską branżę drobiarską oraz podważającego bezpieczeństwo naszych produktów zdecydowanie potępiamy próby dyskredytowania jakości polskiego mięsa drobiowego - napisała Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w komentarzu wysłanym naszej redakcji.

KRD-IG: "Potępiamy próby dyskredytowania jakości polskiego mięsa drobiowego"; fot. PAP/Grzegorz Michałowski

KRD-IG podkreśla, że polskie mięso drobiowe było, jest i będzie bezpieczne.

Brak antybiotyków gwarantują restrykcyjne przepisy prawa zarówno polskiego, jak i unijnego.

Branża "odnosi wrażenie, że publikacje brytyjskich mediów, które dyskredytują jakość polskiego drobiu, są elementem nieuczciwej walki konkurencyjnej i mają na celu zakwestionowanie pozytywnego wizerunku tej branży oraz niesprawiedliwe postrzeganie podmiotów, które każdego dnia dbają o najwyższą jakość wytwarzanych produktów".

Polski drób nie zawiera antybiotyków

- Zarówno warunki chowu, jak i produkcji są na każdym etapie pod stałym nadzorem państwowych instytucji, które przeprowadzają wiele procedur kontrolnych i dbają o to, żeby produkty były w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów - napisano w komentarzu.

Z pełną stanowczością stwierdzono, że mięso, które trafia do sprzedaży nie zawiera antybiotyków. Gwarantują to restrykcyjne przepisy prawa zarówno polskiego, jak i unijnego. Nad całością tego procesu czuwają lekarze weterynarii nadzorujący na co dzień stada oraz Inspekcja Weterynaryjna, która przeprowadza kontrole zwierząt i mięsa z nich pozyskiwanego.

- Warto także pamiętać, że polscy hodowcy i producenci zobligowani są do przestrzegania restrykcyjnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, co oznacza między innymi, że w przypadku wystąpienia choroby mają obowiązek udzielenia zwierzętom pomocy. Leczenie zwierząt prowadzone jest wyłącznie przez lekarza weterynarii i tylko w przypadku pojawienia się objawów chorobowych w stadzie - napisano.

Brytyjskie śledztwo dziennikarskie ws. antybiotyków w drobiu. Komentarz KRD-IG

- Nie kwestionując prawa dziennikarzy do przeprowadzania śledztw zwracamy jednak uwagę na brak jego transparentności. Gdy oskarżana o rzekome nieprawidłowości firma zwróciła się o przesłanie wyników badań, na które powołują się dziennikarze, nie uzyskała takich informacji. Stawia to pod znakiem zapytania wiarygodność stawianych tez - komentuje Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza.

Jak napisano, branża "odnosi wrażenie, że publikacje brytyjskich mediów, które dyskredytują jakość polskiego drobiu, są elementem nieuczciwej walki konkurencyjnej i mają na celu zakwestionowanie pozytywnego wizerunku tej branży oraz niesprawiedliwe postrzeganie podmiotów, które każdego dnia dbają o najwyższą jakość wytwarzanych produktów".

Wskazano, że europejski konsument od wielu lat docenia nasz towar. To dlatego Polska jest czołowym producentem mięsa drobiowego w całej Unii Europejskiej, a ponad połowa krajowej produkcji trafia na eksport. Polscy producenci długo i ciężko pracowali na swoją pozycję i nigdy nie pozwoliliby sobie na zakwestionowanie renomy polskiego drobiu na globalnych rynkach.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Cele i członkowie

Działa nieprzerwanie od ponad 30 lat i zrzesza ponad 110 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów ijaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

