KRD-IG: Sieci handlowe narzucają dziś ceny poniżej kosztów produkcji

Przełom 2020 i 2021 roku przyniósł dawno niespotykane wzrosty cen zbóż. O pozytywnych dla producentów zbóż, a negatywnych dla branży mięsnej skutkach tego zjawiska szerzej pisaliśmy w styczniowym artykule z cyklu "Mięso na wtorek".

Dariusz Goszczyński zwraca uwagę, że jeśli chodzi o sytuację w branży, początek 2021 roku nie przyniósł wielu zmian w stosunku do 2020.

- Wiele europejskich krajów przedłuża obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Polska ponownie zmaga się z epidemią grypy ptaków, a ceny pasz są najwyższe od wielu miesięcy. W tym momencie większość producentów ponosi straty przy każdym nowym rzucie, a idą one często w setki tysięcy złotych. Jeśli sytuacja się nie poprawi, to należy się spodziewać, że niedługo duża część kurników będzie stała pusta. Przy braku szybkiego urealnienia wysokości cen za mięso drobiowe oferowanych przez dystrybutorów detalicznych, uwzględniających aktualne koszty produkcji, ani hodowcy, ani zakłady przetwórcze, ponosząc od wielu miesięcy straty, nie będą w stanie funkcjonować - mówi.

Goszczyński wskazuje, że rolą organizacji takich jak KRD-IG jest pokazanie wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności, w tym przypadku w szczególności dystrybutorom żywności, jakie są obecnie rzeczywiste koszty produkcji mięsa drobiowego.

- Chcemy uświadomić, że narzucanie cen, które nie uwzględniają nawet kosztów produkcji będzie prowadzić do fali upadłości hodowców i zakładów przetwórczych oraz dalszego pogłębiania kryzysu w branży. Sieci handlowe, wykorzystując nadwyżki rynkowe powstałe w wyniku wystąpienia grypy ptaków i pandemii koronawirusa, dyktują warunki ciężkie do zaakceptowania. Jest bardzo duża różnica pomiędzy tym co dostaje producent, a tym co widzimy na sklepowych półkach - mówi.

W ocenie dyrektora KRD-IG w momencie wystąpienia nadwyżek rynkowych, korzystnym dla branży byłoby uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

- Propozycja takiego programu przygotowana została przez KRD-IG w 2020 roku, tuż po pojawieniu się kryzysu na rynku mięsa drobiowego wywołanego pandemią koronawirusa. Niestety zarówno od Ministerstwa Rolnictwa jak i Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się, że uruchomienie takiego mechanizmu nie jest możliwe - podsumował.

