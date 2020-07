KRD-IG: Singapur może stać się ważnym kierunkiem dla polskich producentów mięsa drobiowego

Piechociński: Singapur jest logistyczno-handlową bramą do Azji

W 2018 r., po otwarciu rynku singapurskiego na polski drób, Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza zorganizowała seminarium dla zakładów zainteresowanych eksportem do tego kraju. Pisaliśmy o tym wydarzeniu na łamach Portalu Spożywczego.

Jak mówi dziś Dariusz Goszczyński dobrze zapowiadającą się współpracę przerwała grypa ptaków, ale uznanie zasad regionalizacji przez Singapur to znak, że wracamy na dobre tory.

- Seminarium z 2018 roku stało się istotnym początkiem współpracy polsko-singapurskiej, umożliwiając lepsze zrozumienie wzajemnych oczekiwań, a także norm i standardów obowiązujących po obu stronach. Jest to efekt zaangażowania wielu naszych urzędników pracujących zarówno w Polsce, jak i w Singapurze, w tym radcy od spraw ekonomicznych Ambasady RP w Singapurze Joanny Dopierały-Konkołowicz oraz Anny Tukalskiej z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z obiema paniami jesteśmy w stałym kontakcie i razem z nimi trzymamy rękę na pulsie odnośnie sytuacji. Singapur to atrakcyjny rynek, który może stać się ważnym kierunkiem eksportowym dla polskich i europejskich producentów mięsa drobiowego, dlatego będziemy kontynuować nasze działania mające na celu zacieśnianie współpracy - dodaje.

Dyrektor generalny KRD-IG wskazuje, że mięso drobiowe jest najpopularniejszym mięsem w Singapurze, co jest wynikiem uwarunkowań kulturowych i religijnych.

- Podobnie jak w Europie sieć HoReCa jest niezwykle ważnym kanałem dystrybucji dla drobiu. Singapurczycy są przyzwyczajeni do jedzenia poza domem na co dzień, masowo korzystają z tzw. street food, gdzie można zjeść taniej niż w typowych restauracjach. Tego rodzaju bary są idealnym miejscem dla produktów z mięsa kurczęcego. Drób jest nie tylko tańszy niż mięso czerwone, ale również łatwiejszy w obróbce, doskonale adaptuje się do wszelkich światowych kuchni oraz jest akceptowany przez wszystkie religie nieodrzucające mięsa. Dlatego kanał HoReCa stanowi w Singapurze duży potencjał dla drobiu z Europy - podsumowuje.

