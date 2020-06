KRD-IG: Strategia „Od Pola do stołu” może zmniejszyć bezpieczeństwo żywnościowe całej UE

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Dariusz Goszczyński podkreśla, że na razie znamy jedynie zarys strategii "Od pola do stołu", a jej kształt będzie ewoluował.

Jesteśmy na początku drogi. Na ten moment uznajemy, że cele są niezwykle ambitne, a nawet możemy użyć sformułowania, że są one nadambitne. Analizując same założenia możemy niestety stwierdzić, że ich realizacja będzie skutkowała zwiększeniem kosztów produkcji, a w konsekwencji zapłaci za to konsument. Reprezentując jedną z kluczowych gałęzi polskiego sektora rolno-spożywczego będziemy bacznie przyglądać się rozwojowi sytuacji i śledzić dalsze poczynania Komisji Europejskiej w tym zakresie - dodaje.

Dyrektor generalny KRD-IG wskazuje, że na krajowym rynku branża podejmuje kroki, które wyprzedzają założenia strategii.

- W ten sposób walczymy o zrównoważony rozwój w czasie zmian klimatycznych, dbając jednocześnie o jak najwyższą jakość mięsa drobiowego. Przykładem takich działań jest zaproponowana przez nas "Deklaracja polskiej branży drobiarskiej w zakresie racjonalnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych w hodowli i chowie drobiu" z grudnia 2019 roku. Opracowany przez Izbę dokument, obejmuje zalecane działania w celu ograniczania stosowania antybiotyków, skupiając się przede wszystkim na zdrowotności ptaków - mówi.