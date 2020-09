KRD-IG: W dyskusji na temat Zielonego Ładu trzeba zachować rozsądek

Więcej na temat Zielonego Ładu i polityki klimatycznej wobec rolnictwa będziemy rozmawiać na EEC 2020 podczas sesji "Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu".



Dariusz Goszczyński wskazuje, że w dyskusji wokół założeń "Zielonego Ładu" należy zachować zdrowy rozsądek.

- Są opracowania przygotowane przez niemieckich profesorów, które pokazują, że ekologiczny drób ma dużo większe oddziaływanie na klimat niż ten produkowany w sposób konwencjonalny. Tak więc są różne głosy i ta dyskusja będzie trwała. Istotne jest to, że znajdujemy się obecnie na etapie tworzenia Krajowych Planów Strategicznych i zagospodarowania unijnej perspektywy 2021-2027, która będzie nieco inna niż do tej pory. Komisja Europejska narzuci jedynie ogólne ramy, a to państwa członkowskie będą musiały je wypełnić i określić, jak mają zaimplementować te rzeczy. Te stanowiska będą musiały się spotkać w którymś momencie. Widzimy tutaj ważną rolę dla naszej organizacji, żeby poprowadzić to w taki sposób, aby wypełniając wymagania wynikające z Zielonego Ładu drobiarstwo mogło się dalej rozwijać - mówi.

Jednocześnie pojawiają się głosy, takie jak ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, że Polska nie powinna ścigać się w produkcji drobiu np. z Brazylią.

- Możemy dyskutować, co przez to rozumiemy. Ja odczytuję te słowa jako oczekiwanie jeszcze większego prezentowania walorów jakościowych naszych produktów i konkurowania właśnie na tej płaszczyźnie. Polski drób z punktu widzenia eksportu przynosi dużo dobrego, ma swoją renomę. Pamiętajmy, że nie mamy aż tak wiele specjalności, które mają wymiar europejski i światowy. Oprócz jabłek jedynym takim produktem jest polski drób. Mając na względzie poziom oddziaływania na środowisko, który jest niski, z pewnością jest to sektor, który powinien być rozwijany i będziemy nad tym pracować - podsumował Goszczyński.