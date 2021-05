KRD-IG: W pandemii Polacy chętniej sięgają po mięso paczkowane

- Zauważyliśmy, że w trakcie pandemii Polacy chętniej sięgają po mięso paczkowane - mówi nam Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG.



12-05-2021

Dariusz Goszczyński (KRD-IG) wskazuje, że z większością wyzwań z 2020 r. branża boryka się do dnia dzisiejszego. fot. mat. pras.

W ocenie Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w minionym roku największe wyzwanie dla branży związane było z ograniczeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla całego sektora drobiarskiego oraz wystąpieniem ognisk grypy ptaków i jej wpływu na eksport.

- Nie możemy tutaj pominąć bardzo dynamicznego wzrostu cen pasz pod koniec roku oraz Brexitu, który wraz z początkiem roku stał się faktem. W tym trudnym czasie dodatkowo musieliśmy zmagać się z zamieszaniem, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i przewidziany w niej zakaz uboju religijnego, który na szczęście nie doszedł do skutku - mówi Dariusz Goszczyński.

Odmrożenie Horeki ratunkiem dla branży

Dyrektor KRD-IG podkreśla, że z większością wyzwań z 2020 r. branża boryka się do dnia dzisiejszego.

- Największym z nich była oczywiście pandemia koronawirusa, która sparaliżowała nasze codzienne życie i całą światową gospodarkę. Jest to kryzys, na który żaden z przedstawicieli łańcucha drobiarskiego nie był przygotowany. Spowodował on wyhamowanie rozwoju całego sektora, który dotychczas nieprzerwanie rósł nawet w tempie kilkunastu procent rocznie. Dziś wielu producentów balansuje na granicy opłacalności produkcji. Uratować może ich odblokowanie rynku HoReCa, co przełoży się na wzrost popytu i cen - dodaje.

Goszczyński wskazuje, że w trakcie pandemii koronawirusa większość Polaków, ze względu na niepewną sytuację ekonomiczną przykładała większą uwagę do codziennych zakupów.

- Ze sklepowych półek znikały produkty o długim terminie ważności do spożycia, takie jak oleje, kasze czy makarony. Zauważyliśmy, że w trakcie pandemii Polacy chętniej sięgają po mięso paczkowane. Na etykiecie wyraźnie widać datę przydatności danego produktu, co jest najważniejszą różnicą pomiędzy nim a wyrobami podawanymi z lady. Konsumenci oczekują, że kupią produkt nie tylko o wysokiej jakości, ale również bezpieczny i higienicznie zapakowany - mówi.

Po mięso chętniej do dyskontu

Dyrektor KRD-IG zauważa, że pandemia koronawirusa spowodowała także, że konsumenci zmienili swoje przyzwyczajania co do miejsca robienia zakupów.

- W przypadku koszyka spożywczego dużo zyskały supermarkety czy dyskonty. Szczególnie, że to właśnie one ze względu na dużą liczbę placówek i możliwość obsłużenia większej liczby klientów były najchętniej odwiedzane. Takie sklepy miały również większe możliwości dopasowania się do nowych okoliczności, dzięki czemu wprowadziły ważne udogodnienia, jak na przykład możliwość zrobienia zakupów w nocy. Ważną rolę odegrały także sklepy własne marek, które w tym okresie odnotowywały wzrost liczby klientów - podsumował.