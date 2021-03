KSG Agro inwestuje w automatyzację

KSG Agro uruchomiło nową linię pakowania.

Spółka chce dostarczać wieprzowinę do największych sieci handlowych na Ukrainie.

KSG Agro inwestuje także w automatyzację hodowli świń.

KSG Agro obecnie koncentruje się na budowie zamkniętego cyklu hodowli trzody chlewnej, w tym wprowadzeniu na rynek produktów o większej wartości dodanej. W pierwszym kwartale 2021 roku w zakładzie przetwórczym KSG Agro uruchomiona została własna linia do produkcji pakowanej wieprzowiny, wydajność której stanowi 1 tonę na godzinę.

Dzięki nowej linii spółka planuje dostarczać produkcję własnych ferm do największych sieci handlowych Ukrainy. W dniu dzisiejszym KSG Agro realizuje pilotażowy projekt współpracy z siecią supermarketów spożywczych VARUS, do których dostarcza pakowane próżniowo porcje mięsa wieprzowego wagą od 5 do 8 kg.

Następnym kierunkiem inwestycji KSG Agro jest automatyzacja hodowli świń, która jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa biznesu w warunkach pandemii COVID-19 oraz trwającego zagrożenia z boku ASF. W najbliższym czasie spółka planuje zakup i wykorzystanie nowinek technicznych: maszyn do weterynaryjnego leczenia prosiąt oraz myjni całkowicie automatycznych, z wyłączeniem udziału człowieka tam, gdzie tylko może on zostać nosicielem wirusa.

— Obecnie na fermach trzody chlewnej KSG Agro wprowadzono nowoczesną technologię chowu zwierząt na podłodze szczelinowej. Urządzenia marki Big Dutchman (zautomatyzowane i zmechanizowane systemy karmienia, pojenia i utrzymania mikroklimatu) zapewniają efektywną obsługę stada z udziałem minimalnej liczby pracowników — komentuje prof. Eleonora Jesina, główny lekarz weterynaryjny KSG Agro.

— W obliczu koniunktury ukraiński rynek wieprzowiny opuszczają mali producenci, z których wiele wykazuje zerową, a nawet ujemną rentowność. Podmioty, posiadające dobrej jakości stada, wysoki poziom bioasekuracji, własną bazę paszową i kanały sprzedaży, nie tylko przeżyją, ale i dostaną szansę na aktywną ekspansję na krajowym rynku. Będziemy starali się ją wykorzystać — reasumuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

