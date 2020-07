KSG Agro notuje pozytywną dynamikę sprzedaży trzody chlewnej w II kwartale 2020 roku

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w drugim kwartale 2020 roku zwiększył wolumen sprzedaży świń (w UAH) w porównaniu do pierwszego kwartału o 41% — z ponad 63 milionów hrywien do około 89 milionów hrywien. Wolumen sprzedaży liczony w głowach wzrósł o 16% — z 18 694 do 21 629 głów, oraz o 34% w żywej wadze — z 1613 ton do 2165 ton.