KSG Agro: Od początku marca cena wieprzowiny na Ukrainie wzrosła o 20 procent

Jeśli pod koniec lutego cena kilograma żywej wieprzowiny na Ukrainie wynosiła 40-42 UAH, to w marcu wzrosła o ponad 20% — do 50-52 UAH.

Według Siergieja Kasjanowa wzrost cen żywych świń najpierw wiązał się z sezonowym wzrostem popytu na wieprzowinę.

- Wiosną w naszym kraju zapotrzebowanie na mięso wieprzowe tradycyjnie rośnie. Po pierwsze, w tym okresie nasi ludzie obchodzą wiele świąt, zaczynając od Dnia Kobiet 8 marca, a po drugie, wiosenny wzrost konsumpcji wiąże się z lepszą pogodą. Wraz z nadejściem wiosennego słońca Ukraińcy masowo grillują na świeżym powietrzu — komentuje prezes KSG Agro.

Na wzrost cen znacząco wpłynęły również wprowadzone na Ukrainie ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

- Kwarantanna i związane z nią ograniczenia doprowadziły do ​​trudności w dostawie towarów, a zwłaszcza wieprzowiny do różnych części kraju. Dodajmy do tego gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na mięso w okresie kwarantanny. W warunkach samoizolacji nasi rodacy aktywnie gromadzą zapasy żywności - wyjaśnia Siergiej Kasjanow.

Jednak, zdaniem prezesa KSG Agro, w najbliższej przyszłości — aż do początku lata — nie należy oczekiwać znacznego wzrostu cen żywych świń, ponieważ jest on ograniczony siłą nabywczą konsumentów.