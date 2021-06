KSG Agro odnawia pogłowie trzody chlewnej

KSG Agro rozpoczęło proces odnowy pogłowia trzody chlewnej. W ramach programu odnowy pogłowia do końca 2021 roku spółka wymieni blisko 30 proc. stada, a także zakupi ok. 1000 loch.

KSG Agro rozpoczęło proces odnowy pogłowia trzody chlewnej. fot. shutterstock

Ukraiński agroholding KSG Agro, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpoczął odnowę pogłowia trzody chlewnej za pomocą kanadyjskiej genetyki Genesus.

Pierwsza partia świń licząca 184 sztuki już dotarła do fermy KSG Agro w obwodzie Dniepropietrowskim i obecnie przechodzi kwarantannę, w tym 165 świń hybrydowych F-1 (Yorkshire-Landrace), 15 świń rasy Yorkshire, 2 knury Duroc oraz 2 knury Landrace. W sumie planowanych jest 11 dostaw świń kanadyjskiej genetyki.

– W ramach programu odnowy pogłowia do końca 2021 roku wymienimy blisko 30% stada, a także zakupimy około 1000 loch, co zwiększy wskaźnik urodzeń prosiąt wysokiej jakości genetyki – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.

– Bardzo się cieszymy, że możemy rozpocząć współpracę z tak potężnym graczem na ukraińskim rynku, jakim jest KSG Agro – mówi przedstawiciel Genesus na Ukrainie Jewhen Szatochin.

Agroholding wykorzystuje obecnie duńską genetykę Dunbred oraz prowadzi negocjacje ze szwajcarską firmą genetyczną SUISAG. Z pogłowiem prawie 49 tys. stanem na koniec 2020 roku KSG Agro zajął 11. miejsce wśród największych hodowców trzody chlewnej na Ukrainie.

Genesus to największa na świecie prywatna firma genetyczna specjalizująca się w hodowli wyłącznie trzody chlewnej. Genesus ma siedzibę w Manitobie w Kanadzie. Nukleusy i fermy hodowlane firmy zlokalizowane są m.in. w Kanadzie, USA, Chinach, Tajlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech Wielkiej Brytanii i Rosji.

KSG Agro wypłaci dywidendę za 2021?

Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w Warszawie, dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za 2021 r.

— Rozważymy tę kwestię na posiedzeniu rady dyrektorów i podejmiemy decyzję. Moim zdaniem musimy zacząć wypłacać, przynajmniej po trochu, ale dzielić się zyskiem — powiedział Kasjanow na konferencji prasowej w Kijowie, odpowiadając na pytanie dziennikarzy.

CEO KSG Agro Andrij Skorochod dodał, że przewiduje wzrost wskaźnika EBITDA o ok. 50% w 2021 roku. W 2020 roku KSG Agro zwiększył EBITDA o 211% w porównaniu z rokiem poprzednim — z 2,09 mln USD do 6,53 mln USD. Zysk brutto spółki wyniósł 6,8 mln USD, a zysk operacyjny — 4,9 miliona USD.

Bieżący rok dla ukraińskiej spółki zaczął się również pozytywnie. Zgodnie z wynikami finansowymi pierwszego kwartału holding zwiększył przychody ze sprzedaży o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — z 3,24 do 3,53 mln USD. Zysk operacyjny zwiększył się o 39% — z 0,73 mln USD do 1,01 mln USD, a wskaźnik EBITDA wzrósł o 21% — do 1,39 mln USD w porównaniu z 1,15 mln USD w analogicznym okresie 2020 roku.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).