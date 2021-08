KSG Agro wchodzi w produkcję kiełbas

KSG Agro, ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie chce produkować surowe wędzone kiełbasy wieprzowe na zlecenie sieci handlowych w formacie private label.

KSG Agro wchodzi w produkcję kiełbas pod marką własną. fot. PTWP

KSG Agro wchodzi w produkcję wędlin

Ukraiński agroholding KSG Agro notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planuje w II półroczu 2021 roku na 10-20% zwiększyć wolumen dostaw pakowanej schłodzonej wieprzowiny do sieci handlowych Silpo i VARUS.

Głównym powodem jest wzrost zapotrzebowania ze strony sieci. Zgodnie z danymi eksperta ds. rynków rolnych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Aleksandra Sikaczyny, cytowanego przez portal pigua.info, w pierwszej połowie 2021 r. Ukraińcy średnio zwiększyli udział wieprzowiny w diecie o 300 g. Według prognoz spożycie wieprzowiny w 2021 r. wyniesie 15,5 kg per capita w porównaniu do 14,8 kg w roku ubiegłym. To najwyższy wynik od przedkryzysowego 2013 roku.

KSG Agro zwiększa współpracę z sieciami na Ukrainie

– Jakość produkcji KSG Agro jest zawsze na wysokim poziomie – mówi Anna Petrova, kierownik ds. PR i marketingu sieci handlowej VARUS. – Partnerstwo naszej sieci ze spółką wynika z tego, że ten dostawca jest dla nas wiarygodny, przejrzysty i bezpieczny, a właściwości jego produktów są potwierdzone przez naszą rygorystyczną kontrolę wewnętrzną.

W sieciach Silpo i VARUS wieprzowina KSG Agro przechodzi pełną certyfikację i kontrolę jakości. Pakowane próżniowo i schłodzone kawałki wagą od 5 do 8 kg przechowywane są do 7 dni, a na półkach supermarketów przez 48 godzin w temperaturze od 0 do 4 stopni.

KSG Agro inwestuje w linię do produkcji wędlin

Według szefa kierunku mięsnego KSG Agro Aleksandra Dołżenki rozszerzenie dostaw wieprzowiny do sieci handlowych nastąpi również za rachunek wieprzowiny marynowanej oraz kiełbas pod markami własnymi supermarketów.

– Zamierzamy produkować surowe wędzone kiełbasy wieprzowe na zlecenie sieci handlowych w formacie private label – mówi Dołżenko – W tym celu nasz zakład przetwórczy został już wyposażony w linię do produkcji wędlin.

KSG Agro stawia na produkcję mięsa premium

Aleksander Dołżenko powiedział również, że specjalnie pod dostawy wieprzowiny do sieci handlowych agroholding stworzył osobną farmę dla hodowli „ciężkich” świń o wadze 165-175 kg, co umożliwia produkcję mięsa premium.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).