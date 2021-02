KSG Agro: Wieprzowina na Ukrainie zdrożała o 20 procent

Cena żywca wieprzowego na rynku ukraińskim w ciągu ostatnich czterech tygodni wzrosła prawie o 20%, z 37,40 UAH do 44,16 UAH za kilogram. Po drastycznych spadkach ukraińscy hodowcy mają nareszcie powody do optymizmu. Tym bardziej, że zdaniem ekspertów trend wzrostowy utrzyma się co najmniej do końca III kwartału br.

Pod koniec grudnia ceny wieprzowiny na Ukrainie spadły do poziomu 2017 roku. Zdaniem Oksany Jurczenki, prezeski Stowarzyszenia Hodowców Trzody Chlewnej Ukrainy, czynnik sezonowy nie zadziałał i nieoczekiwany spadek cen przed świętami noworocznymi okazał się prawdziwym ciosem dla branży. Przy braku popytu na rynku nastąpił gwałtowny wzrost podaży, wskutek czego cena żywca spadła do 34 UAH za kilogram. W tych warunkach wielu hodowców zredukowało swój inwentarz, w tym liczbę macior.

“Dlatego obecnie jesteśmy świadkami całkiem odwrotnej sytuacji, kiedy popyt się odradza, ale nie ma wystarczającej podaży, — mówi Oksana Jurczenko. — Cena więc będzie rosła. Można już mówić o stopniowym wychodzeniu z dna cenowego do poziomu średnich cen żywca wieprzowego z ostatnich trzech lat”.

Z oceną Jurczenki zgadza się również Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w Warszawie: ”Koniec 2020 roku okazał się nietypowy dla naszej branży. Kryzys gospodarczy zmniejszył siłę nabywczą konsumentów oraz popyt na mięso, nawet w tradycyjnie szczytowym okresie Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia. Ukraińcy świętowali skromnie, zaciskając pasy, bez imprez firmowych i masowych festynów. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której popyt odżył w lutym i dalej rośnie wraz ze zbliżeniem ciepłego sezonu, wiosennych świąt (Maslenica i Międzynarodowy Dzień Kobiet), grillowania na świeżym powietrzu".

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost ceny wieprzowiny, twierdzi Kasjanow, jest wzrost cen kurczaka, ponieważ przy porównywalnej cenie większość konsumentów wybiera bardziej kaloryczną wieprzowinę.

Prezes KSG Agro uważa również, że brak podaży nie może być już rekompensowany importem, ponieważ trend wzrostowy zarówno popytu, jak i ceny wieprzowiny w lutym br. dotyczy też Europy i Stanów Zjednoczonych, więc europejscy i amerykańscy hodowcy będą w pierwszej kolejności nasycać lokalne rynki. “Rozmawiamy z naszymi amerykańskimi kolegami i przewiduje się, że lokalni hodowcy świń będą w stanie zwiększyć swoje dochody latem, zarabiając o 30 dolarów więcej za tuszę niż w zeszłym roku”.

