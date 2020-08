KSG Agro zakończył budowę nowej tuczarni

W ramach realizacji programu inwestycyjnego na rok 2020 ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zakończył modernizację kompleksu do tuczu prosiąt, nowoczesnego zakładu hodowli dla 2340 warchlaków od 30 kg i tuczników do 100-110 kg. 5 sierpnia 2020 r. do tuczarni trafiła pierwsza partia prosiąt.