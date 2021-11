KSG Agro zwiększa przychody i zyski

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polepszył wszystkie istotne wskaźniki operacyjne w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020.

KSG Agro zwiększa przychody i zyski. fot. PAP/Tomasz Gzell

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w ciągu trzech kwartałów 2021 roku polepszył wszystkie istotne wskaźniki operacyjne w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zgodnie z raportem okresowym spółki przychody KSG Agro wzrosły rok do roku o 43% z 14,67 do 20,94 mln USD, zysk z działalności operacyjnej – o 11% z 5,55 do 6,15 mln USD, a wskaźnik EBITDA – o 10% z 6,65 do 7,35 mln USD.

– Program odnowy i odmłodzenia stada rozpoczęty w bieżącym roku pozwolił nam zwiększyć wydajność produkcji oraz w pełni wykorzystać dobrą koniunkturę, którą obecnie obserwujemy na ukraińskim rynku wieprzowiny. Sytuacja na rynku zbóż również wygląda pozytywnie. Obfite tegoroczne plony pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować ekspansję w kraju i za granicą – komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

KSG Agro kończy uzdrawianie finansów

Ponadto zarząd spółki kontynuuje proces poprawy kluczowych wskaźników finansowych, w szczególności aktywów obrotowych netto i kapitału własnego. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku zwiększono aktywa obrotowe netto z ujemnych 6,3 mln USD do ujemnych 3,1 mln USD a stanem na 30 września wynoszą one już ujemne 0,1 mln USD. Zarząd planuje zakończyć proces uzdrowienia finansów do końca 2021 roku, doprowadzając aktywa obrotowe netto do wartości dodatniej. Kapitał przypadający akcjonariuszom spółki również wzrósł z ujemnych 7,83 mln USD na dzień 31 grudnia 2020 roku do wartości dodatniej 5,43 mln USD.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).