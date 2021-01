Kujawsko-pomorskie: Trzecie ognisko ptasiej grypy w regionie

"Tym razem mówimy o 30 tys. kur. Cały czas pracuje sztab kryzysowy. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Służby weterynaryjne prowadzą konieczne działania. Niebawem wydam rozporządzenie, w którym określone zostaną strefy: zapowietrzenia oraz zagrożenia ptasią grypą" - powiedział cytowany w komunikacie wojewoda kujawsko-pomorskie Mikołaj Bogdanowicz.

Strefa zapowietrzenia to obszar w obrębie 3 km od miejsca ogniska. Natomiast teren w promieniu 10 km to obszar zagrożony ptasią grypą. Na terenie zapowietrzonym właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym, w sąsiednich gospodarstwach i z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.

To już trzecie ognisko w województwie wykryte w ciągu 10 dni. Urząd Wojewódzki 8 stycznia informował o wystąpieniu ptasiej grypy na fermie 11 tys. indyków w powiecie grudziądzkim, a przed czterema dniami - na fermie 30 tys. indyków w powiecie inowrocławskim. W takich przypadkach konieczna jest likwidacja hodowli.