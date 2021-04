Kulikowski: Gminy pamiętają o drobiarstwie kiedy trzeba płacić podatki

Branża drobiarska ma żal do samorządowców, że nie chcą wyznaczać grzebowisk dla ptaków utylizowanych w ramach likwidacji ognisk grypy ptaków.

Prezes KRD-IG widzi potrzebę dyskusji w branży nt. zagęszczenia hodowli.

Piotr Kulikowski wskazuje, że są unijne środki na pomoc hodowcom dotkniętym przez grypę ptaków.

O dramatycznej sytuacji w drobiarstwie pisaliśmy w tekście "Drobiarstwo chore na grypę" Grypa ptaków dziesiątkuje stada reprodukcyjne w okolicach Mławy i Żuromina - zagłębiu produkcji drobiarskiej. Łączna korekta produkcji kurczęcej może stanowić nawet 20 procent. Branża liczy na zrozumienie sytuacji ze strony handlu i samorządowców.

Grypa - człowiek groźny dla ptaków

Piotr Kulikowski, prezes KRD-IG wskazuje, że przez ostatnie 2-3 lata podjęła szereg działań informacyjnych dla hodowców związanych z przygotowaniem ferm i bioasekuracją zmniejszającą ryzyko przedarcia wirusa.

- Grypa ptaków nie jest groźna dla człowieka. Natomiast człowiek, przez brudne buty, odzież czy koła samochodu jest groźny dla ptaków. Dziś zagrożenie dla ferm jest dwojakiego rodzaju: to zakażenie przez dzikie ptaki, a drugi wektor to kontakt pracowników przechodzących z fermy do fermy. Po raz kolejny prosimy wszystkich hodowców, ale i firmy serwisowe o ścisłe przestrzeganie reguł bioasekuracji - zaapelował.

Grypa ptaków - mieszanka śmierci

Prezes KRD-IG skrytykował także postawę samorządów wobec grypy ptaków.

- Gminy pamiętają o drobiarstwie kiedy przesyłają kwity do zapłaty, a zapominają gdy trzeba podjąć decyzję np. o wyznaczeniu grzebowisk. Samorządowcy zapominają, że to z podatków płaconych przez fermy funkcjonują na ich terenie szkoły czy przedszkola. Pamiętajmy o tym, że polskie drobiarstwo z racji swojej skali zapewnia tanie i wysokiej jakości mięso, które wciąż jest podstawą mięsnej diety w większości polskich domów, ale też bardzo konkretne korzyści finansowe. Ten rok jest trudny, w związku z czym potrzebujemy pomocy. Rok temu była nadwyżka surowca i martwiliśmy się komu go sprzedać, załamały się łańcuchy dostaw. Teraz wszystko się odwróciło: rośnie popyt na nasze produkty, ale surowca jest coraz mniej. To mieszanka śmierci. W ciągu 12 miesięcy wystąpiły dwa skrajne zjawiska, jakby człowieka wrzucić do ognia a potem do przerębla. Wiemy, że są środki unijne na takie sytuacje. Potrzebujemy wsparcia rządu po to, żeby program odszkodowawczy przeprowadzić sprawnie dając wsparcie i ono wcale nie musi być obciążające dla polskiego podatnika - dodał.

Czy można uniknąć zagęszczeń?

W dyskusji wokół grypy ptaków pada argument o zagęszczeniu hodowli. Według weterynarzy było to główną przyczyną tak szybkiego rozprzestrzeniania się choroby w okolicach Mławy i Żuromina.

Piotr Kulikowski wskazuje, że branża powinna znaleźć rozwiązanie (algorytm) określający jaki model polskiego drobiarstwa powinien obowiązywać w przyszłości.

- Niestety, nowe prawo najczęściej tworzone jest w zaciszu gabinetów, a organizacje dostają na ten temat informacje mniej więcej tydzień przed jego zatwierdzeniem. Nie odczuwamy klimatu wspólnego wypracowywania prawa. Gdy ja chcę u siebie w firmie zrobić zmianę i wiem, że dla niektórych będzie ona bolesna, staram się uczynić pracowników współtwórcami zmiany i zbudować kompromis. Niestety, w Polsce dotąd prawo działa na zasadzie narzucania własnego zdania. Potem rząd się dziwi, że jest opór środowiska. Na pewno wielu kolegów z branży nie podpisze się pod tym, co powiem, ale uważam, że jest konieczność nowego konsensusu dotyczącego zasad budowy nowych ferm, ich zagęszczenia i wielkości. Jesteśmy otwarci do dyskusji jak polskie drobiarstwo powinno się przeobrażać żeby uniknąć takich zagęszczeń - dodał.