Kulikowski: Najbliższe miesiące mogą być prawdziwą burzą dla polskiego drobiarstwa

W ocenie Piotra Kulikowskiego najbliższe miesiące dla drobiarstwa mogą być prawdziwą burzą.

- Nastąpiła kumulacja wielu pojedynczych zdarzeń, z których każde jest negatywne dla rozwoju, a nawet egzystencji naszej branży. Dzisiaj jesteśmy jako kraj dużym producentem, który 50 proc. drobiu zużywa na potrzeby własne, a drugą połowę eksportuje. Jesteśmy na to skazani. Branża drobiarska to 65 tys. miejsc pracy, kilkadziesiąt tysięcy obiektów, od których płacimy podatek od nieruchomości i 25 mld zł przychodu branży, z czego połowa pochodzi z eksportu - mówi.

W ocenie prezesa KRD-IG w czarnym scenariuszu, gdyby branża zniknęła, wygeneruje to deficyt na poziomie 45 mld zł.

- Pamiętajmy, że każda złotówka w finalnym produkcie okupiona jest drugą złotówką w postaci piskląt, które ktoś produkuje, usług weterynaryjnych, transportu, składników do pasz, opakowań, przypraw. Z każdej z tych złotówek państwo odnosi określone korzyści finansowe - dodał.

Kulikowski wskazuje, że rok 2020 jest dla polskiego drobiarstwa pasmem nieszczęść.

- Na niektóre zdarzenia nie mieliśmy wpływu, jak ptasia grypa na przełomie 2019/20, która spowodowała, że uciął się nam eksport do krajów trzecich. Po sześciu miesiącach mozolnie to odbudowujemy. W międzyczasie Covid-19 zaburzył całkowicie nasz eksport do UE. To zdarzenia, na które branża nie mogła być przygotowana. Z nimi jakoś byśmy sobie poradzili, ale obecnie nakładają się na to problemy z ustawodawstwem, czyli takie, na które jako kraj mamy wpływ. Wdrażanie "piątki dla zwierząt" to świadomy wybór władz polskich - dodał.

