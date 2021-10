Kulikowski: Wierzę, że Wielka Brytania potrzebuje polskiego mięsa

- Głęboko wierzę w to, że Wielka Brytania potrzebuje polskiego mięsa. Takie mamy sygnały od firm je importujących - mówi nam Piotr Kulikowski, prezes KRD-IG i Indykpol SA.

Piotr Kulikowski, prezes KRD-IG i Indykpol SA wskazuje, że Polska powinna w Brukseli twardo walczyć o interesy polskiego drobiarstwa. fot. PTWP

Polskie drobiarstwo po brexicie

Piotr Kulikowski wierzy, że polska branża drobiarska poradzi sobie z wyzwaniami w eksporcie do Wielkiej Brytanii.

- Jeżeli chodzi o rynek brytyjski to głęboko wierzę w to, że Wielka Brytania potrzebuje polskiego mięsa. Takie mamy sygnały od firm je importujących. Wierzę także, że poradzimy sobie z zawirowaniami, które będą nas dotykały na poziomie logistyczno-dokumentacyjnym - mówi.

Nieczysta gra na unijnym rynku drobiu

W ocenie prezes Krajowej Rady Drobiarstwa bez wątpienia wyzwaniem nadal pozostaje import z krajów trzecich, nie tylko Brazylii.

- Coraz bardziej obawiam się importu z Ukrainy, a być może kiedyś i z Rosji. Jest to dla nas niebezpieczne, bo jest to gra, w której jako producenci europejscy jesteśmy faulowani. Mamy grać w tę samą grę, co nasi przeciwnicy spoza UE. Tylko to jest trochę na tej zasadzie, że wszyscy bieglibyśmy w maratonie, tylko nam kazaliby biec z plecakami pełnymi kamieni, a od nich by tego nie wymagano. Producenci europejscy muszą spełniać dodatkowe i kosztowne wymogi, których importerzy do Unii nie muszą spełniać. Ale to jest kwestia polityczna. Polska powinna bardzo twardo i na poziomie Brukseli walczyć nie tylko o interes polskich hodowców, ale w dużym stopniu Polski - mówi.

Jak poradziliśmy sobie z grypą ptaków w 2021 roku?

Z Piotrem Kulikowskim rozmawialiśmy także na temat tegorocznych zmagań hodowców i branży z grypą ptaków.

- Grypa ptaków to czynnik zewnętrzny, pierwotny. Nie mamy na to wpływu, czy lecą gęsi, kaczki i dzikie ptactwo, które będą roznosiły tego wirusa czy nie. Rzeczą wtórną jest, jak my, czy inne kraje sobie z tym radzą. W tym roku poradziliśmy sobie z tym bardzo słabo. Możemy wrócić znowu do tego punktu, o którym mówiłem, czyli konieczności reformy służby weterynaryjnej. Wiele problemów, które się pojawiało, wynikały z nieprzepracowania lekcji związanej z ptasią grypą sprzed kilku lat. Nie wyciągnięto wniosków, co wtedy źle funkcjonowało. Nie wdrożono standardów, które obowiązywałyby w całym kraju. Poszczególni lekarze wojewódzcy i powiatowi różnie interpretują poszczególne przepisy, a to powoduje bardzo dużą frustrację wśród hodowców i duże nerwy. A jednocześnie, wbrew pozorom, jest to nieskuteczne - mówi.

Nasz rozmówca poruszył także kwestię, jak to określił, szarej strefy w hodowli.

- Mam wrażenie, że weterynaria nie do końca ma pełen spis obiektów i ferm, gdzie produkcja drobiu w małej skali, ale jednak jest prowadzona. Krótko mówiąc, o ile z covidem jestem optymistą, to z ptasią grypą jestem umiarkowanym optymistą. Jako KRD mamy rozwiązania, które zmniejszyłyby to ryzyko, tylko musimy być wysłuchani i wsparci - podsumował.

