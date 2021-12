Kurczak karmiony owadami to przyszłość. Ale czy zechcą go konsumenci?

Niemieccy i kanadyjscy naukowcy zbadali, jak konsumenci reagują na mięso wyprodukowane z kurczaków karmionych owadami i algami. Wynik eksperymentu okazał się zaskakujący.

Autor: AT

Data: 28-12-2021, 07:38

Czy ciemniejsze mięso z kurczaków karmionych spiruliną nie zniechęci konsumentów do zakupu? fot. Information effects on consumer preferences for alternative animal feedstuffs

Alternatywne pasze dla zwierząt

O najnowszych badaniach dotyczących preferencji konsumentów w stosunku do mięsa ze zwierząt karmionych alternatywnymi źródłami białka, takimi jak owady i algi pisze serwis Foodnavigator.

Naukowcy z Niemiec i Kanady postanowili przyjrzeć się możliwym skutkom upowszechnienia alternatywnych wobec śruty sojowej w diecie brojlerów. Do badania zakwalifikowano spirulinę z mikroalgi (Arthrospira platensis) oraz mączkę z owadów pochodzącą z larw muchy czarnej (Hermetia illucens).

Naukowcy z Niemiec i Kanady przestrzegają, że ostateczny sukces produktów na bazie owadów lub alg

zależy od akceptacji konsumentów na rynku.

Czy konsumenci chcą mięsa z paszami z owadów?

W opublikowanym w 2021 r. badaniu międzynarodowy zespół z uniwersytetów w Getyndze i Albercie starał się ocenić akceptację konsumentów dla drobiu produkowanego przy użyciu tych nowatorskich pasz.

Naukowcy sfotografowali piersi z kurczaka ze zwierząt karmionych spiruliną lub mączką z owadów i

przekształcili zdjęcia tak, aby imitowały gotowe do sprzedaży produkty, które można znaleźć na półce w supermarkecie. Produkty z piersi kurczaka zostały oznaczone oświadczeniami dotyczącymi zdrowia lub zrównoważonego rozwoju.

Informacje o paszach okazały się ważnym czynnikiem wpływającym na preferencje konsumentów, przy czym badacze zauważyli, że konieczne jest podanie na opakowaniu informacji zwłaszcza na temat spiruliny – ponieważ „drastycznie” zmienia ona kolor produktu końcowego (zobacz zdjęcie główne).

Kurczak karmiony paszą z owadów zmienia kolor

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy wizualnie preferowali pierś z kurczaka karmionego mączką z owadów bardziej niż kurczaka karmionego spiruliną czy soją.

Jednak gdy nazwa konkretnej paszy została podana na opakowaniu, tylko konsumenci silnie motywowani zrównoważonym rozwojem nadal preferowali kurczaka karmionego paszą z owadów niż tradycyjnego.

Naukowcy doszli do wniosku, że precyzyjne informacje na etykietach na temat rodzaju pasz wydawały się wzmacniać niechęć i podejrzenia uczestników dotyczące wykorzystywania owadów jako paszy dla zwierząt do tego stopnia, że był to istotniejszy czynnik niż cena w decyzjach dotyczących zakupu.

- Dlatego włączanie owadów do paszy dla drobiu powinno odbywać się z pełną przejrzystością dla konsumenta końcowego, a pasze powinny być etykietowane, aby uniknąć wzrostu nieufności – powiedziała główna badaczka projektu, dr Brianne Altmann.

Spirulina i mączka z owadów alternatywami w żywieniu drobiu?

W praktyce naukowcy zauważyli, że zarówno spirulina, jak i mączka z owadów napotykają bariery rynkowe.

Spirulina w niektórych kulturach jest od lat stosowana jako pasza. Dziś jednak jest w dużej mierze

uprawiana jako zdrowotny "superfood", przez co jest znacznie droższa niż śruta sojowa.

Z drugiej strony jadalne owady wciąż stoją przed wyzwaniami regulacyjnymi. Chociaż niedawno zostały certyfikowane do stosowania w paszach dla drobiu w Unii Europejskiej, same insekty muszą być hodowane na certyfikowanych paszach.

- Jedną z wad obecnych przepisów utrudniających zrównoważony rozwój jest to, że owady na paszę muszą być hodowane na certyfikowanych paszach, co stawia hodowlę owadów w bezpośredniej konkurencji z hodowlą innego drobiu i zwierząt gospodarskich – wyjaśniła Altmann.

Szczegóły badania pod linkiem: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306919221001718?via%3Dihub