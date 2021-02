Kutno: Kolejne zatrzymania ws. wielomilionowych oszustw w zakładzie mięsnym

Do tej pory zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 96 osobom.

W czwartek na polecenie prowadzącej postępowanie Prokuratury Regionalnej z Łodzi funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne dwie osoby. Są one podejrzane m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie dużych zakładów mięsnych w Kutnie, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.

Chodzi o radcę prawnego prowadzącego kancelarię na terenie Płocka oraz notariusza działającego na terenie Kutna.

"Zatrzymanym mężczyznom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia - w jej ramach - przestępstw o charakterze korupcyjnym związanych między innymi z poświadczaniem nieprawdy w sporządzanych dokumentach oraz udziału w procederze prania brudnych pieniędzy" - przekazał w piątek PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki.

Wyjaśnił, że notariuszowi Wojciechowi K. zarzucono popełnienie - w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - przestępstwa polegającego na przyjęciu w związku z pełnioną funkcją publiczną korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 180 tys. zł. W zamian miał on m.in. ujawniać osobom nieuprawnionym informacje służbowe oraz poświadczać nieprawdę w sporządzanych aktach notarialnych. Prokurator zarzucił mu również udział w praniu brudnych pieniędzy.

Radcy prawnemu Waldemarowi P. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz udziału wspólnie i w porozumieniu z notariuszem w przestępstwie polegającym na przyjęciu korzyści majątkowej.

Obaj mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt podejrzanych.

Zatrzymania to kolejna odsłona śledztwa, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, operującej w obrębie szeregu podmiotów powiązanych z firmą branży mięsnej. Proceder polegać miał na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, które dotyczyły rzekomego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji pracowników oraz podwykonawców w czynnościach uboju, rozbioru i pakowania mięsa.