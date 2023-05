Nasz projekt jest podzielony na kilka etapów. Zaczynamy drugi etap – namnażanie komórek w bioreaktorach o różnych pojemnościach. Z takich pojemności da się już wyprodukować pierwsze produkty spożywcze, takie jak nuggets – mówi nam Wiesław Macherzyński COO LabFarm.

LabFarm: Pierwsze mięso hodowane komórkowo w Polsce

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: LabFarm pracuje nad pierwszym w Polsce mięsem hodowanym komórkowo. Na jakim etapie jesteście obecnie?

Wiesław Macherzyński, COO LabFarm: Nasz projekt jest podzielony na kilka etapów. Jesteśmy właśnie na końcu pierwszego. Pierwszy etap były to typowe prace badawczo-rozwojowe: od biopsji po namnażanie komórek do pojemności typu fiolka, kolba (czyli małych pojemności, ale nadal możemy mówić o kilkuset milionach komórek w takich objętościach). Teraz zaczynamy drugi etap: namnażanie komórek w bioreaktorach o różnych pojemnościach, co pokaże fizycznie efekty. Z takich pojemności da się już wyprodukować pierwsze produkty spożywcze, takie jak nuggets.

Kiedy będzie można spróbować pierwszych nuggetsów pozyskiwanych w taki sposób?

Będę deklarował bardzo odważnie, ale ten projekt jest odważny od samego początku. Chcemy, aby nastąpiło to jeszcze w tym roku. Plan jest, aby w najbliższych 6 miesiącach pokazać fizycznie prototyp takiego produktu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do tego wydarzenia.

Mięso komórkowe na świecie

Jak wygląda produkcja mięsa komórkowego na świecie? Są już kraje, w których można sprzedawać i próbować takich produktów. Nas ograniczają jeszcze postanowienia unijne.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak podjęliśmy decyzję o powołaniu LabFarm, to mieliśmy świadomość, że jest to bardzo odważny krok. Ale też potrzebny. Dzisiaj mamy 156 firm na świecie, które aktywnie prowadzą prace, produkują to mięso w swoich laboratoriach lub zakładach produkcyjnych. Pierwszym krajem, który odważył się tworzyć dla klienta końcowego był Singapur (grudzień 2020, pandemia). Kraj, który był uzależniony od importu produktów z Malezji był niejako zmuszony, żeby ratować swój rynek spożywczy. Kolejne kraje to Stany Zjednoczone (pierwsze zgody w ubiegłym roku dla poszczególnych producentów). Są też przepisy przejściowe w Izraelu czy Niderlandach, które pozwalają jeszcze nie sprzedać, ale degustować to mięso. Mamy też legislację w toku – Japonia, Korea Południowa, Australia, Kanada. Wielka Brytania po Brexicie prowadzi też prace na własnych zasadach. Izrael jest ogromnym hubem pod względem produkcji mięsa. Bardzo dużo się dzieje. My również bierzemy udział w kolokwium organizowanym przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przy Komisji Europejskiej, który tworzy regulacje, wytyczne, żeby to mięso było bezpieczne. LabFarm reprezentuje nasz kraj w tym wydarzeniu. Staramy się aktywizować różnego rodzaju jednostki i cieszą nas różnego rodzaju wydarzenia i konferencje czy zainteresowanie mediów. Cieszy nas to, że możemy aktywnie wspierać proces zmiany legislacji. Bez tego nasz projekt pozostanie tylko projektem naukowym, a chcielibyśmy mieć wpływ na rzeczywistość, faktycznie dbać o klimat, dobrostan zwierząt, przyczynić się do wyprodukowania bardzo dobrego produktu, który zmieni świat chociaż o milimetr.

Mięso komórkowe a Novel Food

Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Novel Food?

W Europie obowiązuje rezolucja z 2015 roku, która mówi, że wszystko to, co nie istniało przed 1997 rokiem jest tzw. Novel Food. Możemy już dzisiaj złożyć aplikację do KE o to, żeby nasza firma i nasze produkty/prototypy były rozpatrywane jako żywność, która ma trafić na rynek. Biorąc jednak pod uwagę tę ścieżkę i proces decyzyjny, wydaje się, że to nie do końca dziś dobra droga. Staramy się wpływać na legislację poprzez udział w różnych stowarzyszeniach, klastrach, aby lobbować zmianę prawa. Aby Sanepid, weterynaria i innych jednostki odpowiedzialne za kontrolę żywności miały przepisy, które uregulują stan prawny, który nam pozwoli za chwilę (mam nadzieję) sprzedawać produkty do klienta końcowego.

Jak branża mięsna podchodzi do tego tematu? Inicjatorem projektu był Jarosław Krzyżanowski, twórca drobiarskiej grupy KPS.

LabFarm jest firmą, która w sposób konstruktywny adresuje wyzwania branży tradycyjnej. Jeśli dzisiaj nie mamy zwolenników tej branży, to tylko za mało odbytych rozmów.

Ile kosztuje mięso komórkowe?

Ostatnie pytania o cenę. Wiadomo, że będzie się ona zmieniać wraz ze skalą, ale na razie jest dosyć wysoka.

Dzisiaj mówimy o cenie ok. 28 dol. za kilogram tego mięsa. W porównaniu z mięsem produkowanym w tradycyjny sposób jest co najmniej kilkukrotnie wyższa. Trzeba jednak pamiętać, że tutaj ważne jest pojęcie ekonomii skali. Jeżeli coś jest produktem masowym, popularnym, to ta cena będzie redukowana. Dziś ten rynek jest zamknięty, więc nie ma jeszcze możliwości zweryfikowania ceny. Plus na tym etapie biotechnologicznym, dopóki firm produkujących bioreaktory, pożywki, rusztowania nie będzie więcej, nie będziemy mogli mówić o dużej redukcji ceny. Gdy jednak popatrzymy na dynamikę zmiany ceny, to jeszcze w 2013 roku jeden burger kosztował ponad 330 tys. dol. Jest duży focus na to, by redukować cenę i wydaje się, że za 2–3 lata będziemy w stanie już nawiązać pewnego rodzaju konkurencyjność z produktami tradycyjnymi.

