Mięso

LabFarm przenosi hodowlę mięsa do bioreaktorów

LabFarm przechodzi do kolejnego etapu fazy rozwojowo-badawczej. Wyposażenie laboratorium wzbogacono o bioreaktory, których wykorzystanie pozwoli na zwiększenie wydajności procesu hodowli komórek i przyspieszenie prac nad kolejnymi etapami projektu.

- W naszej opinii możliwe jest, by to właśnie Polska stała się europejskim hubem hodowli komórkowej, mamy do tego wszelkie predyspozycje - mówi Wieslaw Macherzynski; fot. mat. pras