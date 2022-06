Las-Kalisz: Rynek dziczyzny w Polsce jest rozwojowy

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 27-06-2022, 10:16

O specyfice rynku dziczyzny w Polsce i jego perspektywach rozmawiamy z Tomaszem Tarnawskim i Gabrielem Mularczykiem – prezesem oraz dyrektorem handlowym firmy Las-Kalisz sp. z o.o., która od przeszło 30 lat specjalizuje się w skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych.

Tomasz Tarnawski i Gabriel Mularczyk – prezes oraz dyrektor handlowy firmy Las-Kalisz sp. z o.o. fot. mat. pras.

Jak wygląda rynek dziczyzny w Polsce?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak dziś wygląda rynek dziczyzny w Polsce? Czy pandemiczne zamknięcie gastronomii udało się zrekompensować większą sprzedażą detaliczną?

Tomasz Tarnawski, prezes firmy Las-Kalisz sp. z o.o.: Rynek dziczyzny w Polsce mimo dużej konkurencji jest rozwojowy. Dynamika obrotu mięsem zwierząt łownych mocno wzrosła w ostatnich latach, z chwilowym zastojem w czasie pandemii. Powoli wracamy na właściwe tory, ale handel nadal jest bardzo rozchwiany, sytuacja popytowo-podażowa jeszcze się nie ustabilizowała. Na przykład w 2021 roku trudno było sprzedać mięso dzików za granicą, a w tym roku jego wartość skoczyła w górę i zainteresowanie nim wyraźnie wzrosło. Udział mięsa zwierząt łownych w ogólnym bilansie handlu mięsem jest wprawdzie znikomy, ale ma ono jeden z największych potencjałów. Znaczną część dziczyzny eksportujemy, jednak dzięki sprawnym działaniom marketingowym i współpracy z wybitnymi kucharzami udało się nam zwiększyć zainteresowanie krajowych przedsiębiorstw branży HoReCa tym rodzajem mięsa. Odnotowujemy istotną zmianę proporcji między sprzedażą w kraju a sprzedażą za granicą.

Las Kalisz rozbudowuje platformę wysyłkową

Sprzedaż detaliczna to odrębne zagadnienie. Zarówno przed pandemią, jak i w jej trakcie konsumenci indywidualnie nie byli gotowi na konsumpcję dziczyzny. Jej przetwórcy nie oferowali też jednak atrakcyjnych i nowoczesnych możliwości jej zakupu. Działania sprzedażowe były ukierunkowane głównie na profesjonalistów. Jeszcze przed pandemią podjęliśmy więc decyzję o rozbudowie platformy wysyłkowej. Poszerzyliśmy naszą ofertę, wprowadziliśmy nowe produkty, w tym produkty gotowe, stworzone w odpowiedzi na zainteresowanie szefów kuchni, które trafiły również do sprzedaży detalicznej. Są to m.in. burger z jelenia, french racksy (czyli żeberka ze schabem), carpaccio z jelenia, wyróżnione certyfikatem Dobry Produkt w 12. edycji plebiscytu organizowanego przez Portal Spożywczy, czy najnowsze, a już przyjęte z zainteresowaniem kotlety schabowe z dzika.

Gabriel Mularczyk, dyrektor handlowy firmy Las-Kalisz sp. z o.o.: Przed nami wciąż dużo pracy. W działaniach edukacyjnych do tej pory koncentrowaliśmy się na kucharzach. Odbiorcy detaliczni dopiero zaczynają się interesować dziczyzną oraz sposobami jej przyrządzania i serwowania. To mięso, które samo się broni swoimi walorami smakowymi i zdrowotnymi, ale potrzebna jest jego większa popularyzacja w kuchni. Dostępność dziczyzny nie stanowi już tu problemu. Można ją zamówić z dostawą do domu w sklepach internetowych, natkniemy się na nią w kartach dań wielu restauracji w całej Polsce czy w sklepach ze zdrową żywnością. Liczymy jednak na większe zaangażowanie dietetyków i lekarzy, którzy wprawdzie już polecają pacjentom dziczyznę, ale nie wszyscy o niej pamiętają.

Las Kalisz o ożywieniu w gastronomii

Wielu producentów mówi nam o dużym ożywieniu popytu w branży HoReCa od wiosny 2022. Czy w przypadku firmy Las-Kalisz jest podobnie?

Gabriel Mularczyk: Tak, zdecydowanie HoReCa wykazuje ożywienie. Jak już wspomnieliśmy, wzbudziliśmy zainteresowanie wśród kucharzy, poszerzyliśmy ich wiedzę i stworzyliśmy im warunki do rozwijania umiejętności w zakresie przyrządzania dziczyzny. W sukurs przychodzi nam wciąż rosnąca świadomość konsumencka społeczeństwa, która się przekłada na poszukiwanie zdrowego mięsa. Napędza to szefów kuchni do sięgania po dziczyznę i oferowania jej klientom. Najczęściej wybierają oni mięso zwierząt łownych po to, by zaproponować nowe smaki w karcie oraz wyróżnić się na tle innych restauracji. Z jednej strony oni chcą mieć coś wyjątkowego i zaskakującego, a z drugiej strony klient chce zdrowo i smacznie jeść. Obie potrzeby zaspokaja właśnie dziczyzna.

Rynek dziczyzny jest wrażliwy

W rozmowie z portalem Horecatrends.pl w listopadzie 2021 r. wspominaliście państwo o zawirowaniach, które występowały na rynku dziczyzny jeszcze przed pandemią. Na czym dokładnie polegały te perturbacje i czy dziś sytuacja jest już stabilniejsza?

Tomasz Tarnawski: Wszystko bierze się z tego, że bardzo wrażliwy rynek dziczyzny na Zachodzie, z którym jesteśmy silnie powiązani handlowo, wyraźnie reaguje na wszelkie zachwiania gospodarki. Nawet lekki powiew kryzysu może zmniejszyć zainteresowanie dziczyzną. Ponadto przeszacowana wartość mięsa mającego największy udział w sprzedaży, czyli jeleniny, już w 2019 r. przełożyła się na spowolnienie eksportu dziczyzny w ogóle. Spadek cen został spotęgowany zamrożeniem handlu w pierwszej połowie pandemicznego 2020 roku. Niemcy, nasi główni odbiorcy, wyczuwali jednak niepokoje społeczne jeszcze przed wybuchem pandemii w Europie i reagowali spadkiem cen zakupu surowca. Czy tego chcemy, czy nie, to właśnie Zachód je dyktuje. Tak jak wspomniałem, stabilności nadal brak, ale zauważyliśmy, że sprawdza się teoria wahadła – zależności popytowo-cenowe, jeśli chodzi o mięso poszczególnych gatunków zwierząt łownych, są dynamiczne, ale na razie w ogólnym rozrachunku popyt rośnie. Mamy przy tym świadomość, że prędzej czy później dojdzie do jego załamania. Wiele wskazuje na to, że wydarzy się to jeszcze w tym roku.

Jak inflacja wpłynie na popyt na dziczyznę w Polsce?

Gabriel Mularczyk: Niewykluczone, że wzrost cen, z jakim wszyscy się borykamy, niestety doprowadzi również do tego, że nawet restauracje nie będą sobie mogły pozwolić na zakup dziczyzny. Inflacja na pewno wpłynie na konsumpcję, ale na tym etapie skupiamy się na świadomych klientach, którzy na pierwszym miejscu stawiają swoje zdrowie i przyjemność z jedzenia mięsa wysokiej jakości. Odmówią sobie innych rodzajów mięs, bo wolą zjeść mniej, ale zdrowo.

Jak kształtuje się obecnie konsumencki popyt na dziczyznę w Polsce?

Gabriel Mularczyk: Nadchodzi moment, kiedy możemy intensywniej niż dotychczas wchodzić w sprzedaż detaliczną, ale na początek z produktami łatwymi do przyrządzenia lub półprzetworzonymi, takimi jak carpaccio czy burger z jelenia, bądź nawet z daniami gotowymi. Nawet restauratorzy i szefowie kuchni coraz częściej poszukują szybkich w przygotowaniu półproduktów, np. elementów kalibrowanych czy odpowiednio ciętych. My zapewniamy najwyższą jakość, natomiast wykończenie pozostawiamy kunsztowi szefów kuchni.

Które kanały dystrybucji oprócz branży HoReCa są obecnie kluczowe dla firmy Las-Kalisz?

Gabriel Mularczyk: Stawiamy na rozwój w obszarze e-commerce. Chcemy też w większym stopniu docierać do sklepów ze zdrową żywnością, ale nadal dominującym kierunkiem i celem naszych działań jest umocnienie pozycji marki w branży HoReCa.

Jakie są strategiczne plany spółki na najbliższą przyszłość?

Tomasz Tarnawski: Będziemy poszerzać ofertę produktów gotowych i półproduktów. Chcemy rozwinąć sprzedaż dziczyzny w sieciach dyskontów spożywczych. Zależy nam także na wzmocnieniu drugiej gałęzi naszej działalności – przetwórstwa mięsa króliczego. Jest to dziedzina traktowana trochę po macoszemu, ale tutaj również wsłuchujemy się w potrzeby konsumentów i wychodzimy im naprzeciw, oferując im choćby elementy pozbawione kości.

Gabriel Mularczyk: W dalszym ciągu zamierzamy edukować profesjonalistów i klientów detalicznych. Służą temu nie tylko współorganizowane przez nas kolacje degustacyjne, szkolenia, prezentacje przepisów na kanale HoReCa Las-Kalisz w serwisie YouTube czy pokazywanie dziczyzny w kuchniach pasjonatów w naszych mediach społecznościowych, lecz także organizacja konkursu kulinarnego Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – Memoriał Mariana Tarnawskiego, którego trzecia edycja jest planowana na jesień tego roku. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

Dziękuję za rozmowę.