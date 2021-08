Lekarze weterynarii zarzucają Grzegorzowi Pudzie bierność

Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii zarzuca Grzegorzowi Pudzie, że rozmowy o przyszłości państwowych służb weterynaryjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbywają się bez ministra.

Lekarze weterynarii są rozczarowani postawą ministra Pudy. fot. PAP/Marcin Bielecki

Minister nie chce rozmawiać z lekarzami weterynarii?

Dotychczas działania podejmowane przez nasze środowisko, ukierunkowane były na pokazywanie czym zajmują się lekarze weterynarii zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej, za co odpowiadają Urzędowi Lekarze Weterynarii - wskazuje SULW.

- Mamy świadomość, że nasza praca jest niewidoczna i niedoceniana dopóki jest dobrze wykonywana i to w sposób ciągły. Nie zmienia to jednak faktu, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za zdrowie obywateli naszego kraju, przyszłość rolnictwa jak również rozwój gospodarki Polski. To prowadzone przez nas badania i nasze podpisy, składane na świadectwach weterynaryjnych, warunkują możliwości eksportowe. Wydawać by się mogło, że to wystarczająco duża społecznie rola, aby traktować nas jak partnerów do rozmowy. Niestety, okazuje się, że nie dla pana ministra Grzegorza Pudy. W spotkaniu, na które nasze środowisko zostało zaproszone, a podczas którego omówione miały zostać najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości Urzędowych Lekarzy Weterynarii nie pojawił się ani pan minister ani żaden z wiceministrów. Mamy świadomość, że to oni, nie dyrektorzy departamentów czy Główny Lekarz Weterynarii podejmować będą ostateczne decyzje co do kształtu rozporządzeń regulujących to w jakich i na jakich warunkach mamy pracować - mówi Maciej Królewiecki, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Lekarze proponują rozwiązania

Podczas spotkania Stowarzyszenie przedstawiło propozycje dotyczące rozwiązań, które mogłyby poprawić trudną sytuację w jakiej jesteśmy teraz jako urzędowi lekarze weterynarii.

Wśród nich:

1. Uporządkowania kwestii związanych z formą umów zawieranych pomiędzy PIW a lekarzami weterynarii.

2. Rewaloryzacja stawek oraz system waloryzacji na przyszłość.

3. Wprowadzenie świadectw zdrowia dla bydła przemieszczanego .

4. Stawki postojowe.

5. Wprowadzenie wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii odbywających 200 h staż w rzeźniach, który jest warunkiem do podjęcia pracy w wyznaczenia PLW.

6. Wprowadzenie opłat za świadectwa eksportowe.

Resort nie ma pomysłu na naprawę sytuacji

- Kilka dni temu jedna z partii złożyła wniosek o wotum nieufności dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swój wniosek argumentowali tym, że za nami 10 miesięcy bierności obecnego Ministra Rolnictwa. Dziś bierność ta się potwierdziła. Na spotkanie na którym mowa miała być o przyszłości tak strategicznego elementu jak weterynaria, mimo wcześniejszych zapowiedzi pan minister nie przyszedł - mówi prezes SULW Bartosz Woźniak.

- Mamy nadzieję, że podczas kolejnych spotkań zostaną przedstawione jakieś propozycje. Niestety dzisiejsze spotkanie pokazało, że w resorcie rolnictwa brakuje pomysłu na naprawę sytuacji - komentuje wiceprezes SULW - dodaje Maciej Królewiecki.