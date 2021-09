Leonardo DiCaprio inwestuje w mięso komórkowe

Leonardo DiCaprio dołączył do holenderskiej spółki Mosa Meat jako inwestor i doradca. To nie pierwsza inwestycja znanego aktora w alternatywy dla tradycyjnego mięsa.

Leonardo DiCaprio inwestuje w mięso komórkowe. fot. shutterstock

Leonardo DiCaprio dołączył do Mosa Meat jako doradca i inwestor.

- Mosa Meat jest pionierem czystszego i życzliwszego sposobu wytwarzania prawdziwej wołowiny dzięki pierwszemu na świecie burgerowi z wołowiny wyhodowanej komórkowo w 2013 roku. Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do nich jako doradca i inwestor w momencie, w którym spółka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek wyhodowanej komórkowo wołowiny dla wszystkich, którzy pragną zmiany - dodał aktor.

DiCaprio: Musimy zmienić globalny system żywnościowy

DiCaprio od lat przekonuje, że jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z kryzysem klimatycznym jest fundamentalna zmiana kształtu naszego globalnego systemu żywnościowego.

- Praca Leonardo DiCaprio na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian dla planety jest ściśle powiązana z naszą misją w Mosa Meat – powiedział dyrektor generalny Mosa Meat, Maarten Bosch. - Cieszymy się, że możemy go zatrudnić jako doradcę i inwestora i wspólnie pracować nad zrównoważonym wyżywieniem obecnych i przyszłych pokoleń - dodał.

Mosa Meat - w jaką spółkę zainwestował DiCaprio?

Mosa Meat, spółka założona przez profesora Marka Post z Maastricht University, zaprezentowała w 2013 roku pierwszego hamburgera, wyhodowanego na bazie komórek macierzystych od krowy. Ten kawałek mięsa kosztował wówczas około 250 tys. euro. Jednym z pierwszych inwestorów Mosa Meat był Sergey Brin, współzałożyciel firmy Google.

W 2018 r. Mosa Meat pozyskała 7,5 mln euro na budowę fabryki i opracowanie tańszej technologii produkcji mięsa na bazie komórek macierzystych. Gotowy produkt miał trafić na rynek w 2021 roku.

Holenderska firma chce wprowadzić na rynek mięso z probówki w 2021 roku

Leonardo DiCaprio wspiera alternatywy dla mięsa

Leonardo DiCaprio od lat interesuje się tematem globalnych problemów środowiskowych, w tym zmian klimatycznych, ochrony dzikiej przyrody, dostępu do czystej wody, ochrony bioróżnorodności, ochrony mórz i wspierania społeczności rdzennych. Do tej pory, dzięki swoim wysiłkom filantropijnym, DiCaprio przekazał ponad 100 milionów dolarów dotacji na różne programy i projekty.

W 2017 r. DiCaprio zainwestował w Beyond Meat, a na początku 2021 r. wezwał swoich fanów w mediach społecznościowych do ograniczenia spożycia mięsa w celu walki z kryzysem klimatycznym. Aktor przekonywał, że gdyby każdy Amerykanin raz w tygodniu zjadł roślinnego burgera (zamiast wołowego), byłoby to odpowiednikiem usunięcia z dróg 12 milionów samochodów. Leonardo DiCaprio zachęca do rezygnacji z mięsa