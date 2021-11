Lidl wprowadza mięso mielone we flowpacku

Lidl Polska wprowadza do oferty nowy rodzaj opakowania na mięso mielone wieprzowe. Sieć zdecydowała się na to rozwiązanie z myślą o ochronie środowiska naturalnego – plastik został zredukowany aż o 73%, a samo opakowanie nadaje się do recyklingu oraz zajmuje mniej miejsca w transporcie.

Data: 10-11-2021, 09:54

Mięso mielone we flowpacku dostępne w Lidl Polska; fot. mat. pras.

Lidl: Redukcja plastiku

Lidl Polska realizuje wizję „mniej plastiku – obiegi zamknięte” i zobowiązał się do zmniejszenia zużycia plastiku do 20% do 2025 roku oraz do wytwarzania 100% opakowań marek własnych w formie maksymalnie możliwej do recyklingu.

Mięso mielone w flowpacku

Realizując strategię REset Plastic, Lidl Polska wprowadził nowe, bardziej ekologiczne opakowania na mięso mielone wieprzowe – dzięki tej zmianie uda się zredukować zużycie plastiku o 73%. Od teraz mięso mielone wieprzowe będzie oferowane w tzw. flowpacku, czyli trwałej folii taśmowej, która zapewnia hermetyczne opakowanie produktu. Folia nadaje się również do recyklingu, a opakowanie jest kompaktowe – flowpack zajmuje mniej miejsca zarówno w transporcie z magazynów do sklepów, jak również w torbach zakupowych klientów.